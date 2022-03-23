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【烏克蘭戰爭】俄財閥避制裁 資產轉至不可撤銷信託

環球社會熱點 15:45 2022/03/23

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對一眾俄羅斯財閥實施制裁。俄羅斯裔富豪尤斯馬諾夫曾獲封英國首富，他聲稱其數億英鎊資產已放在不可撤銷信託中，外媒估計其資產得以避過西方制裁。據悉，尤斯馬諾夫透過離岸公司等方式在英國最少持有6個豪宅物業，總值逾1.7億英鎊（約17.68億港元）。

俄示威者舉全星號標語 遭拘捕罰款 【下一頁】

國際非牟利組織「 有組織犯罪和腐敗報告項目」（OCCRP）與《衛報》等多間媒體合作，成立俄羅斯資產追蹤器（Russian Asset Tracker）。

組織揭露，英超球隊阿仙奴前大股東尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov）透過離岸公司及家族成員組成網絡，在英國擁有最少6個豪宅物業，和位於倫敦市中心一棟辦公大樓亦有聯繫，相關總值逾1.7英鎊。

俄羅斯資產追蹤器更發現， 尤斯馬諾夫近親在意大利、德國及拉脫維亞等國家都持有豪宅。英國宣布對尤斯馬諾夫實施制裁當日，一架價值3.5億美元（約27.4億港元）的私人飛機及一架直升飛機從英屬馬恩島（Isle of Man）註銷登記。

一艘名為Dilbar、價值6億美元（約47億港元）的私人遊艇，在巴塞隆拿（Barcelona）獲得停泊至2036年的許可權，據報價值約2,000萬美元（約1.56億港元）。

尤斯馬諾夫發言人在回應上述奢侈品所有權問題時候透露，尤斯馬諾夫在英國的大部分資產，包括所擁有的遊艇，很久以前就放在不可撤銷信託（irrevocable trusts）中。

從當時起，尤斯馬諾夫已不再擁有，亦無法管理或處理相關物品的銷售，只能以租借的形式使用。尤斯馬諾夫已退出信託受益人身分，並將受益權捐贈給家人。

黑客組織控制俄多地影印機 印反俄傳單 【下一頁】

發言人拒絕透露不可撤銷信託成立確切時間、名稱及管轄權細節，亦拒絕透露尤斯馬諾夫退出受益人名單動機，是否受制裁影響。

但他透露英國政府本月宣布凍結的兩處房產價值，其中位於倫敦北部富人區Highgate的住宅，估值為4,800萬英鎊（約5億港元）；而位於英國東南薩里（Surrey）的16世紀莊園則價值3,400萬英鎊（約3.5億港元）。

英國及離岸登記數據亦顯示，尤斯馬諾夫資產由其控制的公司及信託持有。將資產轉移至信託人士已放棄對資產的所有權，設立不可撤銷信託通常出於減少稅款及保護資產。按照規定，未經受益人批准，不可撤銷信託不得作出更改。

商業情報公司Alaco的制裁政策專家James Birkett表示，當局執行制裁措施的挑戰在於，究竟要如何識別及證明受制裁人士和其親信之間的關係。即使英國當局認為受制裁人士家庭違反規定，亦難以對他們實施現行制裁。

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責任編輯：李俊儀

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