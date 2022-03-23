【紓困措施】社署上調綜援、生果金、傷殘津貼等社保金額　可追溯至今年2月1日

社會福利署今日（23日）公布，綜援計劃的標準項目金額、公共福利金計劃下的高齡津貼（包括「廣東計劃」及「福建計劃」下的高齡津貼）、長者生活津貼（包括「廣東計劃」及「福建計劃」下的長者生活津貼），以及傷殘津貼金額的按年調整，會追溯至今年2月1日起生效。



社署發言人表示，政府早前按既定機制，因應社會保障援助物價指數的變動，建議把上述各項金額調高2.6%。建議已於今年２月２５日獲得立法會財務委員會通過，並追溯至2月1日起生效。

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上調後津貼金額：

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補發的款項將於明日（24日）起以現行付款方式陸續發放，即一般以自動轉帳方式存入受助人或受惠人指定銀行帳戶。上述調整共惠及超過140萬人，政府為此將每年額外投放約16億元。



發言人續稱：「根據既定機制，綜援計劃租金津貼最高金額，應按甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動，由今年2月1日起下調。考慮到綜援受助人是疫情下最需要經濟援助的其中一群，政府決定把租金津貼最高金額維持在現行水平。

綜援計劃租金津貼最高金額：

合資格家庭成員人數 現行每月租金津貼最高金額（元） 1人 2,515 2人 4,440 3人 5,330 4人 6,005 5人 6,695 6人或以上 7,800

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