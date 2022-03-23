【SPAC上市】復星旗下復朗集團與春華SPAC合併後在美上市 集資逾5億美元

近期有關特殊目的收購公司（SPAC）活動不斷，復星（00656）旗下全球時尚奢侈品復朗集團（Lanvin Group），將通過與春華資本旗下SPAC公司Primavera Capital Acquisition Corp合併在紐交所上市，達成合併協議後，復朗集團將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「LANV」。交易對復朗集團的預估企業價值約15億美元，合併後預估市值約19億美元。

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復朗集團集資預計最高5.44億美元（約42.4億港元），其中包括信託帳户4.14億美元現金，以及來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共1.3億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買協議（FPA）。

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復朗集團旗下品牌包括法國高級時裝Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國經典針織女裝品牌St. John Knits及意大利高端男裝製造商Caruso。業務遍佈全球80多個國家，覆蓋近1,200個銷售點和300多家零售門店，員工總數約3,600名，預計2025年前將至少再開設200家新門店。

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復朗集團董事長兼首席執行官程雲表示，選擇在美上市是自然發生事情，公司是全球性奢侈品集團，主打市場是歐美，大中華市場銷售佔比只有14%，仍有很大增長空間，目前集團沒有考慮要雙重上市。

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春華資本合伙人，PCAC董事長、首席執行官兼首席財務官陳桐表示，公司一直在尋找機會支持一家在消費領域既具備長久全球吸引力，又富有亞洲新興增長潛力的領軍公司，復朗正是這樣一家獨特的企業。期待透過雙方合作，共同發展復朗的全球化平台，推動其旗下品牌的可持續增長。

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記者：張以正