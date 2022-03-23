【烏克蘭戰爭】俄示威者舉全星號標語 遭拘捕罰款

俄羅斯本月初頒布新法，將呼籲停戰或支持對俄制裁的行為列為違法。社交媒體一張照片顯示莫斯科一名示威者在街頭上舉起一張只有星號的標語，俄羅斯抗議監察組織指這名示威者已被捕，因抹黑俄軍而被判罰款。

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《Newsweek》報道，社交媒體周二（22日）廣泛流傳一張照片，顯示一名男示威者站在莫斯科街頭上，舉起一張沒有任何文字、僅得兩行星形符號的標語。

獨立抗議監察組織OVD-Info於Telegram的帖文指出，這名男子名為Dmitry Reznikov，於本月13日被拘捕。OVD-Info稱這名男子因抹黑俄羅斯武裝部隊而被罰款5萬俄羅斯盧布（約3,620港元）。

獨立新聞媒體Meduza英文版編輯 Kevin Rothrock，也在Twitter上分享這名男示威者舉著標語的照片。他認為星號內容可能是在暗示「“F**k War！」這句反戰信息。

OVD-Info指俄烏戰爭爆發以來，已有超過1.5萬人在俄羅斯全國各地的反戰示威活動中被捕。

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《Newsweek》早前也有報道，俄羅斯中部城市Nizhny Novgorod一名婦女舉起空白標語抗議，其後遭到警方拘捕。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本月初頒布新法，指任何呼籲結束戰爭或支持外界對俄制裁的行為都屬於違反，最高可判處15年監禁。俄羅斯政府更規定，如果有人將俄羅斯對烏克蘭發動的軍事行動形容為戰爭或入侵，都會被視為假新聞。

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責任編輯：鄭錦玲