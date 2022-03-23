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【樓市熱話】港男抱怨樓價高企 30歲單身又沒父幹上車難 嘆9成青年需與父母同住

理財智慧 16:30 2022/03/23

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香港樓價高企，不少人即使長大後仍因為難以負擔高昂的樓價而被逼要與父母一同居住，近日有網民於網上討論區「連登」發文，詢問是否全世界只會有香港人在三十多歲仍要與父母一同居住，並認為30歲以上那些仍單身但沒有父幹的人士，9成要與父母一同居住。

樓主指不論是歐美或鄰國，基本上22歲左右讀完書後便會到第2個城市工作，只有大時大節如聖誕節或新年才會回家探望父母，然而香港的樓又細又貴，若希望30歲以下能有自己的家，要不是有父幹，便是在讀書時期認識到另一半然後再一起供樓，不然單靠自己的能力是十分吃力的，因此樓主認為香港有很多30歲以上的人仍需要與父母同住。

【樓市熱話】港女預算2萬租屋    冀面積大兼有海景    新私樓VS舊屋苑VS村屋煞費思量 【下一頁

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 與父母一同居住其實是十分辛苦的，而現時在家工作又需要朝夕相對。」，「即使與父母也是相見好同住難。」，「能夠見到家人也是福氣。」，「搬走了反而關係更好。」。

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另有網民指，「 由小到大我好像也讓父母情緒勒索那般，一說要搬出去，他們便會說若搬了出去便不要再回來，可是現時我單身，即使想搬出去也沒有理由了。」。

【樓市熱話】港男每月交管理費5000元 服務並無特別 質疑港鐵樓盤管理費特別貴？【下一頁】 

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責任編輯：關海儀

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