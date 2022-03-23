【職場熱話】WFH工作人工減半 打工仔確診仍被老闆訊息轟炸 要求隨傳隨到 決心辭職另覓新工

不少人在公司工作了數年後，也會決定辭職，不知道大家辭職的理由是甚麼呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近得到了一間公司的面試機會，而面試官問他上一份工作為何要辭職時，他則指公司自實施在家工作後，老闆便要求他隨傳隨到，使他工作量大增，即使自己生病了，老闆仍不作體諒，他因而感到老闆十分苛刻，最終決心離開。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你說你自己中了新冠肺炎，有很多事情也想重新開始便行了。」，「 不用跟他說那麼多，直接指舊公司出不足糧就行了。」，也有人指，「 不用把舊公司的事情說得如此詳細。」。

另有網民指，「 你只要說想換新環境便行了，見工不要說太多負面的東西。」，「 你說如此多，只會讓面試官有空間去考量你。」。

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責任編輯：關海儀