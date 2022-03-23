【職場熱話】轉新工遇奇怪職場文化 同事習慣每天叫同一間外賣 港男嫌貴欲拒絕又怕不合群

不知道大家所在的公司有沒有特定的職場文化呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己最近轉了新公司，而同事在中午放飯時有一個不成明的規定，使樓主感到不自在，雖然他並不想跟從，但又害怕自己不合群，於是他感到十分煩惱。

樓主經歷：

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【職場熱話】同事確診康復後有恃無恐 公司範圍不戴口罩 HR好言相勸 被嗆「再中就有更多抗體」【下一頁】

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 三五成群，沒個好人，一說合群便要立即離群。」，「用金錢堆砌出來的合群並不真心。」，另有人指，「 你問他人工是否全部一樣，一樣才能叫合群。」。

另有網民指，「 小學生嗎？自己一個人吃飯吧！」，「這些所謂的合群只不過是小圈子，不加入也不用可惜。」。

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責任編輯：關海儀