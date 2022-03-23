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【二手樓價】移民趕走人 　授權爸爸幫手賣樓　西九四小龍頂層單位終要蝕讓

股樓投資 14:58 2022/03/23

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西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，近期錄得蝕讓成交。美聯物業張靖說，有業主移民離港，所以授權父親沽出宇晴軒的頂層兩房單位，終帳面蝕2萬元離場。若連稅、買賣佣金計，料實蝕逾58萬元。

張靖說，宇晴軒3座頂層兩房單位，實用面積501平方呎，內櫳企理，由於項目位置方便，吸引用家承接換樓，據悉單位原叫價998萬元，終減價20萬元，以978萬元易手，實用呎價約18,076元。

據了解，原業主於2018年9月以約980萬元購入上址，持貨4年，現帳面蝕約2萬元。不過，若連稅、買賣佣金計，料實蝕逾58萬元。

同場加映【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

延伸閱讀【有相睇】曾豪斥百萬翻新單位　移民業主劈價售將軍澳中心　放盤半年累減逾328萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 宇晴軒 荔枝角 美聯物業

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