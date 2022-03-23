【智能手機】經濟實惠最搶手？　三星Galaxy A12成全球最受歡迎智能手機

▲ IT研究機構Omdia的數據顯示，三星Galaxy A12去年擊敗蘋果（Apple）全部手機，成為去年全球出貨量最高的智能手機。（三星官網截圖）

2021年全球最受歡迎的智能手機，並不是果迷遍布全球的iPhone，也不是高端的Android手機，而是以經濟實惠著稱的三星Galaxy A12。IT研究機構Omdia的數據顯示，三星Galaxy A12去年擊敗蘋果（Apple）全部手機，成為去年全球出貨量最高的智能手機。

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Galaxy A12 自2020 年第四季度推出以來，在2021年的首季出貨量已突破1,000萬部，即使其後受新冠疫情衝擊而出現短缺情況，但2021年時出貨量已達5,180萬部。Galaxy A12 是三星首款單機銷量突破5,000萬部的機款，也在全球1,000多款智能手機中累計出貨量排名第一。

▲ 。Galaxy A12 是三星首款單機銷量突破5,000萬部的機款，也在全球1,000多款智能手機中累計出貨量排名第一。（Omdia官網截圖）

紅米9A出貨量排第5

Omdia高級研究經理Jusy Hong表示，雖然出貨量前10名的iPhone平均售價是Galaxy A12 的5倍，但售價僅180美元（約1,400港元）的Galaxy A12，卻是三星產品線中最實惠的機型。此外，還有兩款經濟型Android手機進入了前十名，包括售價138美元（約$1,000港元）的Galaxy A02，以及售價78美元（約610港元）的紅米9A。

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至於排名第2至第4位都是iPhone常規型號，iPhone 12、13 和 11 的出貨量分別為 4,170萬部、3,490萬部和3,360萬部，其價格也是比iPhone Pro和iPhone Pro Max 便宜。

可摺疊機出貨量增長309%

Omdia也提到，可摺疊機在2021年增長迅速，出貨量約為900萬部，比前一年增長309%。當中大部分銷量都是在2021下半年出現，而這很大程度上要歸功於三星Galaxy Z Fold 3和Galaxy Z Flip 3的成功，目前三星佔據了可摺疊機市場的88%。Omdia預計，該市場今年將增長到約1,400萬部，到2026年更將達到6,100萬部。

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責任編輯：陳卓賢