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思摩爾6969受內地調味電子煙禁售令影響多大？ 股價反彈有難度暫不宜沾手

股市 14:37 2022/03/23

分享：

思摩爾 （06969） 股價早前急挫後繼續反彈，半日升逾2%，收報21.2元，午後股價續升逾3%，高見21.65元。內地監管之手纏擾電子煙廠商，上周更宣布禁止向未成年人出售電子煙，更禁售除煙草口味外的調味電子煙，思摩爾股價一度急插逾一成半，低見14.22元，即使思摩爾出手回購消息仍無力「救價」，上周三起股價跟大市反彈才見起色，今周終重返10天綫。電子煙新政策對思摩爾股價影響多大？

獨立股評人唐牛指，思摩爾，蟹貨多，短綫「難搞」，今次大插後反彈有難度。他又指不建議憧憬染藍，多次染藍不果 ，相信都不能染藍；即使想炒業績，但市場很多其他股票可以炒，犯不著要炒思摩爾。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（49：15-50：03），唐牛分析港股策略*（下附time code） 

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
01：02 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：34 - 亞太股市早段市況速報
03：05 - 美國聯儲局表示加息步伐將加快、債息抽升    可留意美國銀行股
04：31 - 美國聯儲局突然轉鷹    為控制市場預期的手段
05：50 - 美國聯儲局放鷹    美股股市繼續見資金回流可加大倉位？
06：33 - 債息升、納指續向上    科技股短期可留意兩大龍頭Apple（AAPL.US）、Google（GOOG.US）
07：48 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：47 - 港股重上20天綫似轉勢、中證監再就中概股問題放軟
09：36 - 恒指重上22000點反彈已超額完成     反彈目標睇22500點
10：31 - 大市步伐快、可當重設再來     重新留意通脹、加息、消息業消息操作
11：40 - 騰訊 （00700） 業績前瞻：市場相對睇淡    料受累負面因素增長較差
13：20 - 騰訊 （00700） 早前大市急插時倉位已震盪    今次績後反應未必大
13：46 - 騰訊 （00700） 靠業績炒上力度未必大    未有貨寧可等業績後部署
13：59 - 騰訊 （00700） 上望420元已見蟹貨區    績前博入不值博
14：32 - 騰訊 （00700） vs 中移動 （00941） 績前揀邊隻？中移動 （00941） 績前可小注博一博
16：16 - 中移動 （00941） 止蝕價位看多少？
17：07 - 小米 （01810） 回購值得憧憬？淡友要等一等
18：51 - 小米 （01810） 績後是否值得買入博上？
19：22 - 港股開市前市況速報
20：14 - ET個股推介：中國神華 （01088）
33：34 - 港股開市初段市況速報
24：50 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 250元重注蟹貨可溝貨？
26：42 - 觀眾問股：李寧 （02331） 67.5元上望幾多？
28：00 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 加息利好上望幾多？
29：03 - 觀眾問股：東岳集團 （00189） 北水停掃公布業績後可轉勢？
30：22 - 觀眾問股：雅居樂 （03383） 4.35元有貨上望及止蝕價？
33：13 - 觀眾問股：煤氣 （00003） 持貨逾10年不送紅股要換馬？
35：35 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 甚麼價位買入較值博？
36：20 - 觀眾問股：友邦 （01299） 現價買入會否太遲？
37：56 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 10.25元買入要止蝕？
39：05 - 觀眾問股：華能國際電力 （00902） 4.6元有貨止蝕定繼續持有？
39：56 - 觀眾問股：安踏 （02020） 平均114元有貨能返家鄉？
40：37 - 觀眾問股：Apple Inc.（AAPL.US）現價買會太遲嗎？
41：20 - 觀眾問股：全倉100%買港股蝕三成   現想轉買美股時間上適合嗎？
42：42 - 觀眾問股：Alphabet Inc.（GOOG.US）甚麼價位可買入？
43：46 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）如升穿1000美元下站睇幾多？
45：02 - 觀眾問股：哪隻美國銀行股可以買？美國銀行（BAC.US）甚麼價位入？富國銀行（WFC.US）更好？
46：42 - 觀眾問股：Rivian（PRIVN.US）可否借Tesla（TSLA.US）炒上？
48：38 - 觀眾問股：請問内房是否已見底？可買入嗎？
49：15 - 觀眾問股：思摩爾 （06969） 受電子煙新政策影響有幾大？行業前景如何？難再炒染藍？
50：12 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 現價可買？短綫走勢在哪？
51：11 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 可否回落10.4元？甚麼價位買入？
52：05 - 觀眾問股：美團 （03690） 200元有一手怎操作？
52：58 - 港股開市初段市況
53：30 - 消息股：小米 （01810） 、舜宇光學科技 （02382） 、藥明生物 （02269）
54：30 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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