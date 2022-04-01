  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份

股市 10:12 2022/04/01

分享：

【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份　恒大佳兆業等料趕不及3月限期出業績

港股業績高峰期結束，財政年度於12月31日結束的港股，按上市規則要求，須在3月31日或之前公布經審核年度業績。自3月起，多家公司都預告無法趕及限期前出業績，部分歸咎疫情影響核數工作、有關鍵事項須與核數師進一步審核，而預告4月1日起停牌。內房股成為重災區，中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 、世茂集團 （00813） 都無法在限期公布業績，齊齊停牌。

從3月20日至今，已有約200份上市公告，與公司延遲發表業績公告有關。

4月1日開市前，有約50家股份公布停牌，除上述4家內房，中國奧園 （03883） 、花樣年控股 （01777） 、當代置業 （01107） 、陽光100中國 （02608） 和同系物管都宣布停牌。

港交所證監會容許發未得核數師同意初步業績　融創、世茂最終難避停牌

根據港交所 （00388） 、證監會指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。

融創中國、世茂集團曾預告，會在3月底限期前披露未得核數師同意的初步業績，但最終兩者都在限期逼近前放棄計劃，並宣布4月1日起停牌。

中手游 （00302） 、融信中國 （03301） 則成功引用有關疫情指引而避過停牌。

恒大融創世茂核數師羅兵咸永道　據報部署淡出內房民企審計，可見【下一頁】

以下為預告3.31無法出業績主要港股

股份 延發公布原因 停牌或預計停牌日期 詳細報道
中國恒大 （03333）
  • 經營情況發生重大變化，核數師增大量額外的審計程序
  • 恒大物業發現約134億元人民幣的存款，被銀行強制執行
  • 新冠疫情
 3月21日起 下一頁
恒大物業 （06666）
恒大汽車 （00708）
佳兆業集團 （01638）
  • 新冠疫情，深圳封城
 4月1日起 下一頁
融創中國 （01918）
  • 內地、香港新冠疫情影響函證程序、現場檢查
  • 曾考慮發未經審核年度業績，但其後放棄
 4月1日起 下一頁
世茂集團 （00813）
  • 上海總部大樓被封，參與準備的部分員工正處於隔離防疫期
  • 更換核數師
  • 不刊發未經審核年度業績，3月31日改口不刊發
 4月1日起 下一頁
融信中國 （03301）
  • 更換核數師
  • 新冠疫情限制收集必要文件能力
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
融信服務 （02207）
陽光100中國 （02608）
  • 中國內地的新冠疫情防控措施
  • 公司人員變動
  • 中國房地產行業整體下滑趨勢
 4月1日起 下一頁
寶龍地產 （01238）
  • 更換核數師，羅兵咸永道辭任
  • 新冠疫情令部分管理層隔離、取外部確認出現延誤﹐限制收集必要文件能力
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
寶龍商業 （09909）

中國奧園 （03883）

奧園健康  （03662）  
  • 近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，干擾財務數據梳理及資料收集進度
  • 核數師要求就有關與集團關聯方之間的資金往來提供更多資料
 4月1日起 下一頁
中手游 （00302）
  • 更換核數師
  • 新冠疫情，深圳封城
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
澳門勵駿 （01680）
  • 新冠疫情
  • 不考慮發未經審核年度業績
 4月1日起 下一頁
基石藥業 （02616）
  • 核數師對投資事項有效性及可回收性存在懷疑，須額外法證會計調查
 4月1日起 下一頁
中國優材  （01885）
  • 未能完成2020年全年業績的審核程序，導致進一步延後核數師完成2021年中期業績的審閱及對2021年全年業績的審核
 4月1日起 下一頁

被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排，可見【下一頁】

奧園健康（03662） 港股 停牌 融信服務（02207） 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 融信中國（03301） 佳兆業集團（01638） 融創中國（01918） 澳門勵駿（01680）

上一篇文章

【外匯儲備】IMF：人民幣全球外匯儲備佔比達2.76%續創歷史新高　美元佔比跌穿59%

下一篇文章

【內房危機】禹洲回升近1成　聘請外部顧問、與境外債權人探討債務解決方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】核心通脹逼40年高 道指瀉550點 納指標指挫逾1.5%
【美股收市】核心通脹逼40年高 道指瀉550點 納指標指挫逾1.5%
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）
【中美金融戰】再有5隻中概股列入「預定摘牌名單」、包括百度富途　SEC主席暗示中美審計監管仍存陰霾（第二版）
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】美監管看淡審計達成協議　恒指夜期僅升17點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款