【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份

▲ 【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份 恒大佳兆業等料趕不及3月限期出業績

港股業績高峰期結束，財政年度於12月31日結束的港股，按上市規則要求，須在3月31日或之前公布經審核年度業績。自3月起，多家公司都預告無法趕及限期前出業績，部分歸咎疫情影響核數工作、有關鍵事項須與核數師進一步審核，而預告4月1日起停牌。內房股成為重災區，中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 、世茂集團 （00813） 都無法在限期公布業績，齊齊停牌。

從3月20日至今，已有約200份上市公告，與公司延遲發表業績公告有關。

4月1日開市前，有約50家股份公布停牌，除上述4家內房，中國奧園 （03883） 、花樣年控股 （01777） 、當代置業 （01107） 、陽光100中國 （02608） 和同系物管都宣布停牌。

港交所證監會容許發未得核數師同意初步業績 融創、世茂最終難避停牌

根據港交所 （00388） 、證監會指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。

融創中國、世茂集團曾預告，會在3月底限期前披露未得核數師同意的初步業績，但最終兩者都在限期逼近前放棄計劃，並宣布4月1日起停牌。

中手游 （00302） 、融信中國 （03301） 則成功引用有關疫情指引而避過停牌。

以下為預告3.31無法出業績主要港股

股份 延發公布原因 停牌或預計停牌日期 詳細報道 中國恒大 （03333） 經營情況發生重大變化，核數師增大量額外的審計程序

恒大物業發現約134億元人民幣的存款，被銀行強制執行

新冠疫情 3月21日起 下一頁 恒大物業 （06666） 恒大汽車 （00708） 佳兆業集團 （01638） 新冠疫情，深圳封城 4月1日起 下一頁 融創中國 （01918） 內地、香港新冠疫情影響函證程序、現場檢查

曾考慮發未經審核年度業績，但其後放棄 4月1日起 下一頁 世茂集團 （00813） 上海總部大樓被封，參與準備的部分員工正處於隔離防疫期

更換核數師

不刊發未經審核年度業績，3月31日改口不刊發 4月1日起 下一頁 融信中國 （03301） 更換核數師

新冠疫情限制收集必要文件能力

考慮發未經審核年度業績 - 下一頁 融信服務 （02207） 陽光100中國 （02608） 中國內地的新冠疫情防控措施

公司人員變動

中國房地產行業整體下滑趨勢 4月1日起 下一頁 寶龍地產 （01238） 更換核數師，羅兵咸永道辭任

新冠疫情令部分管理層隔離、取外部確認出現延誤﹐限制收集必要文件能力

考慮發未經審核年度業績 - 下一頁 寶龍商業 （09909） 中國奧園 （03883） 奧園健康 （03662） 近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，干擾財務數據梳理及資料收集進度

核數師要求就有關與集團關聯方之間的資金往來提供更多資料 4月1日起 下一頁 中手游 （00302） 更換核數師

新冠疫情，深圳封城

考慮發未經審核年度業績 - 下一頁 澳門勵駿 （01680） 新冠疫情

不考慮發未經審核年度業績 4月1日起 下一頁 基石藥業 （02616） 核數師對投資事項有效性及可回收性存在懷疑，須額外法證會計調查 4月1日起 下一頁 中國優材 （01885） 未能完成2020年全年業績的審核程序，導致進一步延後核數師完成2021年中期業績的審閱及對2021年全年業績的審核 4月1日起 下一頁

被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排，可見【下一頁】