【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份

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【外匯儲備】IMF：人民幣全球外匯儲備佔比達2.76%續創歷史新高 美元佔比跌穿59%
港股業績高峰期結束，財政年度於12月31日結束的港股，按上市規則要求，須在3月31日或之前公布經審核年度業績。自3月起，多家公司都預告無法趕及限期前出業績，部分歸咎疫情影響核數工作、有關鍵事項須與核數師進一步審核，而預告4月1日起停牌。內房股成為重災區，中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 、世茂集團 （00813） 都無法在限期公布業績，齊齊停牌。
從3月20日至今，已有約200份上市公告，與公司延遲發表業績公告有關。
4月1日開市前，有約50家股份公布停牌，除上述4家內房，中國奧園 （03883） 、花樣年控股 （01777） 、當代置業 （01107） 、陽光100中國 （02608） 和同系物管都宣布停牌。
根據港交所 （00388） 、證監會指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。
融創中國、世茂集團曾預告，會在3月底限期前披露未得核數師同意的初步業績，但最終兩者都在限期逼近前放棄計劃，並宣布4月1日起停牌。
中手游 （00302） 、融信中國 （03301） 則成功引用有關疫情指引而避過停牌。
以下為預告3.31無法出業績主要港股
|股份
|延發公布原因
|停牌或預計停牌日期
|詳細報道
|中國恒大 （03333）
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|3月21日起
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|恒大物業 （06666）
|恒大汽車 （00708）
|佳兆業集團 （01638）
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|4月1日起
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|融創中國 （01918）
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|4月1日起
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|世茂集團 （00813）
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|4月1日起
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|融信中國 （03301）
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|融信服務 （02207）
|陽光100中國 （02608）
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|4月1日起
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|寶龍地產 （01238）
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|寶龍商業 （09909）
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中國奧園 （03883）
奧園健康 （03662）
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|4月1日起
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|中手游 （00302）
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|澳門勵駿 （01680）
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|4月1日起
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|基石藥業 （02616）
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|4月1日起
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|中國優材 （01885）
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|4月1日起
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被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排，可見【下一頁】