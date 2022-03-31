【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌（不斷更新）

股份 延發公布原因 停牌或預計停牌日期 詳細報道

中國恒大 （03333） 經營情況發生重大變化，核數師增大量額外的審計程序

恒大物業發現約134億元人民幣的存款，被銀行強制執行

新冠疫情 3月21日起 下一頁

佳兆業集團 （01638） 新冠疫情，深圳封城 4月1日起 下一頁

融創中國 （01918） 內地、香港新冠疫情影響函證程序、現場檢查

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世茂集團 （00813） 上海總部大樓被封，參與準備的部分員工正處於隔離防疫期

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融信中國 （03301） 更換核數師

新冠疫情限制收集必要文件能力

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陽光100中國 （02608） 中國內地的新冠疫情防控措施

公司人員變動

中國房地產行業整體下滑趨勢 4月1日起 下一頁

寶龍地產 （01238） 更換核數師，羅兵咸永道辭任

新冠疫情令部分管理層隔離、取外部確認出現延誤﹐限制收集必要文件能力

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奧園健康 （03662） 近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，干擾財務數據梳理及資料收集進度

核數師要求就有關與集團關聯方之間的資金往來提供更多資料 4月1日起 下一頁

中手游 （00302） 更換核數師

新冠疫情，深圳封城

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澳門勵駿 （01680） 新冠疫情

不考慮發未經審核年度業績 4月1日起 下一頁

基石藥業 （02616） 核數師對投資事項有效性及可回收性存在懷疑，須額外法證會計調查 4月1日起 下一頁