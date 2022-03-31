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【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌（不斷更新）

股市 18:13 2022/03/31

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【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份　恒大佳兆業等料趕不及3月限期出業績

港股處於業績高峰期，財政年度於12月31日結束的港股，按上市規則要求，須在3月31日或之前公布經審核年度業績。不過，近期多家公司都預告無法趕及限期前出業績，部分歸咎疫情影響核數工作、有關鍵事項須與核數師進一步審核，可能於4月1日起停牌。內房股成為重災區，中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 、世茂集團 （00813） 都預告，難在限期公布業績。

從周日（3月20日）至今，已有約50家企業預告，需要延遲發表業績公告，當中逾10家屬於內房企業或關連公司。

港交所證監會容許發未得核數師同意初步業績　融創、中手游避停牌

根據港交所 （00388） 、證監會指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。

融創中國、世茂集團、中手游 （00302） 等預告，會在3月底限期前披露未得核數師同意的初步業績。若安排成真，相關公司可望避過停牌。

不過，也有公司表明不會公有未經審核業績，如澳門勵駿 （01680） ，須於4月1日起停牌。

恒大融創世茂核數師羅兵咸永道　據報部署淡出內房民企審計，可見【下一頁】

以下為預告3.31無法出業績主要港股

股份 延發公布原因 停牌或預計停牌日期 詳細報道
中國恒大 （03333）
  • 經營情況發生重大變化，核數師增大量額外的審計程序
  • 恒大物業發現約134億元人民幣的存款，被銀行強制執行
  • 新冠疫情
 3月21日起 下一頁
恒大物業 （06666）
恒大汽車 （00708）
佳兆業集團 （01638）
  • 新冠疫情，深圳封城
 4月1日起 下一頁
融創中國 （01918）
  • 內地、香港新冠疫情影響函證程序、現場檢查
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
世茂集團 （00813）
  • 上海總部大樓被封，參與準備的部分員工正處於隔離防疫期
  • 不刊發未經審核年度業績
 - -
融信中國 （03301）
  • 更換核數師
  • 新冠疫情限制收集必要文件能力
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
融信服務 （02207）
陽光100中國 （02608）
  • 中國內地的新冠疫情防控措施
  • 公司人員變動
  • 中國房地產行業整體下滑趨勢
 4月1日起 下一頁
寶龍地產 （01238）
  • 更換核數師，羅兵咸永道辭任
  • 新冠疫情令部分管理層隔離、取外部確認出現延誤﹐限制收集必要文件能力
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
寶龍商業 （09909）
奧園健康  （03662）  
  • 近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，干擾財務數據梳理及資料收集進度
  • 核數師要求就有關與集團關聯方之間的資金往來提供更多資料
 4月1日起 下一頁
中手游 （00302）
  • 更換核數師
  • 新冠疫情，深圳封城
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
澳門勵駿 （01680）
  • 新冠疫情
  • 不考慮發未經審核年度業績
 4月1日起 下一頁
基石藥業 （02616）
  • 核數師對投資事項有效性及可回收性存在懷疑，須額外法證會計調查
 4月1日起 下一頁
中國優材  （01885）
  • 未能完成2020年全年業績的審核程序，導致進一步延後核數師完成2021年中期業績的審閱及對2021年全年業績的審核
 自2021年4月1日起 下一頁

被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排，可見【下一頁】

奧園健康（03662） 港股 停牌 融信服務（02207） 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 融信中國（03301） 佳兆業集團（01638） 融創中國（01918） 澳門勵駿（01680）

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