  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (五) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份、內房重災　融創世茂等以疫情作避開停牌擋箭牌

股市 14:19 2022/03/25

分享：

【停牌潮】一文看清「預告停牌」股份　恒大佳兆業等料趕不及3月限期出業績

港股處於業績高峰期，財政年度於12月31日結束的港股，按上市規則要求，須在3月31日或之前公布經審核年度業績。不過，近期多家公司都預告無法趕及限期前出業績，部分歸咎疫情影響核數工作、有關鍵事項須與核數師進一步審核，可能於4月1日起停牌。內房股成為重災區，中國恒大 （03333） 、佳兆業 （01638） 、融創中國 （01918） 、世茂集團 （00813） 都預告，難在限期公布業績。

從周日（3月20日）至今，已有約50家企業預告，需要延遲發表業績公告，當中逾10家屬於內房企業或關連公司。

港交所證監會容許發未得核數師同意初步業績　融創、中手游避停牌

根據港交所 （00388） 、證監會指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。

融創中國、世茂集團、中手游 （00302） 等預告，會在3月底限期前披露未得核數師同意的初步業績。若安排成真，相關公司可望避過停牌。

不過，也有公司表明不會公有未經審核業績，如澳門勵駿 （01680） ，須於4月1日起停牌。

恒大融創世茂核數師羅兵咸永道　據報部署淡出內房民企審計，可見【下一頁】

以下為預告3.31無法出業績主要港股

股份 延發公布原因 停牌或預計停牌日期 詳細報道
中國恒大 （03333）
  • 經營情況發生重大變化，核數師增大量額外的審計程序
  • 恒大物業發現約134億元人民幣的存款，被銀行強制執行
  • 新冠疫情
 3月21日起 下一頁
恒大物業 （06666）
恒大汽車 （00708）
佳兆業集團 （01638）
  • 新冠疫情，深圳封城
 4月1日起 下一頁
融創中國 （01918）
  • 內地、香港新冠疫情影響函證程序、現場檢查
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
世茂集團 （00813）
  • 新冠疫情令部分管理層隔離，取外部確認的審計工作出現延誤
  • 考慮發未經審核年度業績
 - -
世茂服務 （00873）
融信中國 （03301）
  • 更換核數師
  • 新冠疫情限制收集必要文件能力
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
融信服務 （02207）
陽光100中國 （02608）
  • 中國內地的新冠疫情防控措施
  • 公司人員變動
  • 中國房地產行業整體下滑趨勢
 4月1日起 下一頁
寶龍地產 （01238）
  • 更換核數師，羅兵咸永道辭任
  • 新冠疫情令部分管理層隔離、取外部確認出現延誤﹐限制收集必要文件能力
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
寶龍商業 （09909）
中手游 （00302）
  • 更換核數師
  • 新冠疫情，深圳封城
  • 考慮發未經審核年度業績
 - 下一頁
澳門勵駿 （01680）
  • 新冠疫情
  • 不考慮發未經審核年度業績
 4月1日起 下一頁
基石藥業 （02616）
  • 核數師對投資事項有效性及可回收性存在懷疑，須額外法證會計調查
 4月1日起 下一頁

被指拒會計師公會推遲3月底業績限期建議 港交所：可沿用2020年安排，可見【下一頁】

港股 停牌 融信服務（02207） 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 融信中國（03301） 佳兆業集團（01638） 融創中國（01918） 澳門勵駿（01680） 恒大汽車（00708）

上一篇文章

【美團業績】美團業績前曾跌一成、近兩周8日升跌逾5%　上季料虧58億人幣

下一篇文章

商湯020績前可否一博？短炒止蝕睇實呢個位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金融中心】新加坡李顯龍：決心與病毒共存、將容許已打針人士免隔離入境　近7天日均感染仍破萬
【金融中心】新加坡李顯龍：決心與病毒共存、將容許已打針人士免隔離入境　近7天日均感染仍破萬
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【電子消費券2022】首期5000元電子消費券最快4月7日派發　最遲3月25日補充資料
【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」
【騰訊700】監管新規下騰訊「過冬」　馬化騰：把子彈用在關鍵戰役並「減肥增肌」
【美股期貨】道指期貨升44點　納手期貨微跌2點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升44點　納手期貨微跌2點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市跌96點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫　「悖違世界慣例」
【禁飛令】FedEx英航等11國際航空公司去信林鄭促放寬機組人員檢疫　「悖違世界慣例」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款