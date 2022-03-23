  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 14:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融中心】英國金融服務業爆人才荒　脫歐未致金融職位大量流失

Hot Talk 14:15 2022/03/23

分享：

英國《金融時報》報導，英國金融服務業對人才競淨激烈，單是英倫銀行已因須額外聘請100人應付脫歐後的金融監管而感到頭痛。

英國傳媒報導，英國金融服務業對人才競爭激烈，單是英倫銀行已因須額外聘請100人應付脫歐後的金融監管而感到頭痛。報導稱，不僅英倫銀行，倫敦各大公司亦在疫情後的這波復甦中遇上招聘困難。連同離職潮升溫，當地金融服務業截至今年2月份為止的空缺，按年上升逾倍。

英倫銀行審慎局管局（Prudential Regulation Authority，PRA）主管Sam Woods預計，該機構的離職率還會進一步上升。為吸引更多應徵者，該局已在招聘廣告中一併刊登數個相似的職位。與PRA面對類似情況的，還有英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）。

英國歐脫後，歐央行要求以倫敦作為歐洲總部的銀行，須在歐盟內部擴大業務規模。歐央行正檢視並核實這些銀行在歐盟國家是否有足夠的高級員工和業務量，該檢視已來到最後階段。Woods稱，暫未見歐央行的檢視行動，導致大量銀行業員工由倫敦轉移到英國脫歐後的歐盟新金融中心，但對有關情況目前還沒有定論。

早前有分析憂慮，歐央行的上述規定，會導致大量英國銀行業員工因職位轉移至歐盟國家而被逼離開倫敦。

*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊*

相關文章：

【金融中心】新加坡金管局：今年金融業再增聘6500人　拆解金融科技職位4大關鍵

【經濟復甦】高盛、貝萊德等金融企業　擬在華增聘數百名員工　加大中國投資

【投行福利】瑞銀為本港員工提供疫情支援措施　包括送額外假期及逾2000元消費額

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 金融服務 脫歐 歐盟 金融 英國 倫敦 歐洲央行 英倫銀行 銀行

上一篇文章

【電動車】比亞迪引入Nvidia智能駕駛系統　部分新能源車型在2023年起使用

下一篇文章

【嘉里636】嘉里物流收購普康醫學多數股權　加強嘉里醫療的醫療設備分銷業務的覆蓋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【美股期貨】道指期貨升60點　納指期貨微升3點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升60點　納指期貨微升3點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款