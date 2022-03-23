【金融中心】英國金融服務業爆人才荒　脫歐未致金融職位大量流失

▲ 英國《金融時報》報導，英國金融服務業對人才競淨激烈，單是英倫銀行已因須額外聘請100人應付脫歐後的金融監管而感到頭痛。

英國傳媒報導，英國金融服務業對人才競爭激烈，單是英倫銀行已因須額外聘請100人應付脫歐後的金融監管而感到頭痛。報導稱，不僅英倫銀行，倫敦各大公司亦在疫情後的這波復甦中遇上招聘困難。連同離職潮升溫，當地金融服務業截至今年2月份為止的空缺，按年上升逾倍。

英倫銀行審慎局管局（Prudential Regulation Authority，PRA）主管Sam Woods預計，該機構的離職率還會進一步上升。為吸引更多應徵者，該局已在招聘廣告中一併刊登數個相似的職位。與PRA面對類似情況的，還有英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority，FCA）。

英國歐脫後，歐央行要求以倫敦作為歐洲總部的銀行，須在歐盟內部擴大業務規模。歐央行正檢視並核實這些銀行在歐盟國家是否有足夠的高級員工和業務量，該檢視已來到最後階段。Woods稱，暫未見歐央行的檢視行動，導致大量銀行業員工由倫敦轉移到英國脫歐後的歐盟新金融中心，但對有關情況目前還沒有定論。

早前有分析憂慮，歐央行的上述規定，會導致大量英國銀行業員工因職位轉移至歐盟國家而被逼離開倫敦。

*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊*

相關文章：

【金融中心】新加坡金管局：今年金融業再增聘6500人 拆解金融科技職位4大關鍵

【經濟復甦】高盛、貝萊德等金融企業 擬在華增聘數百名員工 加大中國投資

【投行福利】瑞銀為本港員工提供疫情支援措施 包括送額外假期及逾2000元消費額