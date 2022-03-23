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【嘉里636】嘉里物流收購普康醫學多數股權　加強嘉里醫療的醫療設備分銷業務的覆蓋

股市 14:14 2022/03/23

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【嘉里636】嘉里物流收購普康醫學多數股權　加強嘉里醫療的醫療設備分銷業務的覆蓋

嘉里物流 （00636） 宣佈，收購香港康復設備供應商普康醫學儀器多數股權，將進一步擴大嘉里物流在醫療範疇的服務能力，以及加強嘉里醫療品牌旗下醫療設備分銷業務的覆蓋。併購普康後，嘉里物流可透過建立復康行業的專門業務，進一步發展多元化產品，以及拓展其產品至服務業以及予消費者自用，支援居家安老，並擴大其向香港醫院及院舍銷售的產品種類。

嘉里物流與恒安成立合資企業 提升醫療用品市場競爭力【下一頁】

嘉里物流聯網綜合物流副總裁劉健培表示，收購普康可豐富嘉里物流在醫療設備分銷業務的產品組合，並期望支援普康業務的地區性擴展。

目前，嘉里醫療的專長在於心血管、外科及醫療消耗品。嘉里物流未來將為普康供應的產品提供物流服務，當中涵蓋儀器進口的國際貨運及於香港和澳門的綜合物流服務。

普康於1999年成立，由註冊物理治療師管理，主要為香港的醫院和診所、長者中心、大學和健身中心供應各種國際知名製造商出品的先進及優質康復設備、科技和應用方案

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港股 收購 治療 物理治療師 物理治療 嘉里物流（00636） 香港

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