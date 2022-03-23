【唱片收入】IFPI報告：全球音樂產業創20年內最大增幅　黑膠唱片銷售急漲5成（附排行榜）

▲ 實體唱片總收益當中，亞洲市場佔近半。（Facebook圖片）

近年多了人留意本地音樂，甚至有香港歌手的唱片開放預購時已出現斷貨的情況，需要加產。加上串流音樂平台愈趨普及，帶動音樂產業收益。據國際唱片業協會（IFPI）的最新報告，全球音樂產業收益於去年錄得20年來最大增幅，而實體唱片總收益當中，亞洲市場佔近半。

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串流平台總收益佔65%

IFPI公布最新市場報告，全球音樂產業收益去年增加18.5%，至259億美元（約2,026億港元）。報告提到，升幅主要受惠於串流平台訂閱收益上漲21.9%至123億美元（約963億港元）。截至2021年底，全球共有523億個串流音樂訂閱帳戶。連同廣告收入，串流平台的總收益增幅更高達169億美元（約1,323億港元），按年升24.3%，佔全球錄製音樂收益的65%。

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實體唱片銷售20年來首次增加

雖然串流音樂的發展勢不可擋，但實體唱片亦並非苦無出路。報告顯示，來自實體唱片的收益去年增長超過16%，是20年來首次錄得增幅。而且，黑膠唱片近年亦備受關注，銷售額增幅由2020年的25.9%，急漲至2021年的51.3%。

報告又發現，就實體唱片銷售而言，亞洲市場佔一個非常重要的地位。亞洲市場的整體音樂收益按年升16.1%，當中實體銷售更於去年反彈，令亞洲收益佔全球實體銷售49.6%。其中日本作為亞洲的最大市場，去年的音樂收益亦反彈9.3%。

誰出現在全球十大歌手排行榜？

IFPI行政總裁Frances Moore指，近年各地唱片公司正加強發展，投資不同的本地歌手及曲風，連接全球樂迷。同時，企業亦積極為樂迷提供更多元化、創新的渠道，體驗音樂。

報告又歸納去年的歌手、單曲及唱片排行榜，全球十大歌手則由韓國男團BTS、Taylor Swift及Adele，位列首三名。

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於數碼音樂排行榜排名第一的是由The Weekend演唱的《Save Your Tears》，播放次數超過21億次。唱片銷量（連同數碼及實體形式）最高的則是Adele的《30》。而另外值得留意的是，本地歌手Jace Chan（陳凱詠）亦有在報告出現，雖只得一幅硬照，但算是唯一一名出現在IFPI報告的香港歌手。

▲ 本地歌手Jace Chan（陳凱詠）亦有在報告出現。

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責任編輯：葉泳珊