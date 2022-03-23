【烏克蘭戰爭】黑客組織控制俄多地影印機 印反俄傳單

全球最大黑客組織「匿名者」（Anonymous）不滿俄羅斯入侵烏克蘭，早前發起網絡戰癱瘓俄羅斯多個政府網站。Anonymous透露已控制俄羅斯各地的影印機，已打印多達10萬張反政治宣傳單張。Anonymous更警告仍在俄羅斯開展業務的西方企業在48小時內撤資，否則將成為攻擊目標。

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Anonymous周一發表聲明，要求所有仍在俄羅斯營運的企業在48小時內撤出當地，否則將成為受攻擊目標。聲明內更列出一連串企業標誌，包括Subway、Burger King及雀巢（Nestle）等。

Anonymous翌日宣布，已成功入侵雀巢數據庫並取得10GB機密資料，包括公司電郵、密碼及客戶數據等，並於周三（23日）公開超過5萬名雀巢商業夥伴資料。

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此外，Anonymous亦宣布已控制俄羅斯各地包括印刷廠的影印機，有成員透露至今已打印超過10萬張反政府宣傳單張，組織亦透過遙距指示，教導俄民眾下戴瀏覽器「翻牆」，接觸海外媒體了解資訊。

據悉，該反政治宣傳單張內容提及入侵烏克蘭真相，包括稱俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）導致數千名烏克蘭平民喪生，呼籲民眾抗議及推翻普京政權。

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責任編輯：郭麗明