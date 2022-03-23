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【理財智慧】一文了解按揭保險 買樓承造按揭係咪一定要買？

理財智慧 15:44 2022/03/23

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第五波疫情持續，最近樓市都轉吹一陣冷風，樓價有回落的趨勢，根據本周中原城市領先指數 (CCL) ，較上月下跌了1.26%。在去月剛宣布的《財政預算案》中，政府宣佈再放寬按揭成數，首置人士買1,000萬元以下住宅單位可以借達9成、1,200萬元可以高達8成。

同場加映:【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

按揭保險
由於以往銀行最多只願意承造六成按揭，隨著政府宣布放寬按揭，如果買家要申請高於六成以上的按揭，不論是「財爺plan」、「林鄭plan」都需要購買按揭保險，令銀行接受更高乘數按揭計劃，也令買家更易「上車」。

為什麼要額外買
主要是保障銀行，因為他們需要承擔較高的風險（借更多的錢），因此買家需要支付額外費用去換取更多的貸款。現時共有三家公司提供按揭保險，分別為香港按揭證券有限公司、昆士蘭保險和美亞保險。由於申請人是要透過銀行申請按揭，最後選用哪間投保是由銀行決定。

壓力測試
如果是首次置業，只要供款不超過50%，便可以申請高成數按揭，而壓測的目的主要注定保費的高低，但如果是首置的人士即使未能通過壓力測試，也仍可申請高成數按揭，但需要支付更高的保費。但如果本身為非首置人士，如果無法通過壓力測試，便不可以高成數按揭。

一次過/每年支付
如果參考網上保費的支付方式，可以分為一次過或每年支付，如果能力允許的話，都會建議一次過支付，因為如果一筆過支付的話，保險公司大多會提供保費折扣甚至保費回贈，如果每年支付也要額外支付利息。

不能出租
如果透過購買按揭保險申請高成數按揭，所購入的物業只限自住之用，成交後按保公司會定期調查物業是否自住之用，甚至要求提供相關證明，包括提供水費和電費證明，一經發現可能會觸犯法例。
去年10月，廉政公署落案起訴一名地產代理，控告他涉嫌偽稱自住一個住宅物業，涉案貸款金額約490萬元，導致他獲得利益或匯豐銀行及按揭證券公司蒙受不利。因此如果透過高按揭買樓的讀者便要多加留意。

同場加映:【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

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撰文 : 陳佳恩

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疫情 按揭保險 保險公司 首次置業 按揭證券公司 地產代理 財政預算案

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