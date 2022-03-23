【手提電腦優惠】香港寬頻新Trade-in優惠　任何舊機換13吋MacBook Air回贈2千元

▲ 香港寬頻日前推出手提電腦機換機優惠計劃。（Apple官網圖片）

香港第5波疫情反覆，仍有不少企業行在家工作（Work From Home）的工作模式，因此對電子設備質素的要求增加。香港寬頻日前推出手提電腦機換機優惠計劃，現有企業方案客戶購買13吋MacBook Air和3年AppleCare+服務，可透過Trade-in仍運作正常的任何型號舊手提電腦，獲2,000元回贈優惠。

【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

香港寬頻表示，現時企業方案客戶以運作正常的任何型號舊手提電腦Trade-in，即可以9,298元購買價值11,298元的13吋MacBook Air（型號：MGN73ZP/A；MGNE3ZP/A；MGNA3ZP/A）及3年Apple Care＋服務，並包括免費送貨服務。而回收後的舊電腦將會由香港寬頻代為轉贈給本港社福機構，進行基本維修後，送給有需要的社群使用。

是次換購的MacBook Air備有3款顏色供該企客戶選擇，分別為太空灰、金色及銀色。值得留意的是，該優惠期將於2022年5月31日結束，換購數量有限， 售完即止 。

【網購商機】外送平台疫下快速求變 foodpanda mall整體銷量升逾32%

【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠 3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐

記者：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：