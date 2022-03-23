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【職場熱話】票選最乏味工作　財金業無聊但收入高

商業 13:43 2022/03/23

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(法新社圖片)

或許會有人認為自己目前的工作性質很單一以及無聊，外媒《CNBC》指，金融及相關性質行業，雖然是最能賺取豐富收入的行業，但同時由於工作性質重覆，普遍人會認為工作趣味較低。報告又引述英格蘭埃塞克斯大學進行一項《人格與社會心理學》研究，該研究走訪英國當地的500名在職人士，投票出他們的職業喜好以及認為最無聊的工作。

【職場熱話】疫情放緩重返辦公室　種族歧視再成職場問題

這項有趣的究調查結果顯示，受訪者大多數認為從事金融行業的工作是「最無聊」的，該行業的工種，在頭5位「最無聊工作」中佔了4個席位。以下為受訪者票選的前5個最無聊及最令人興奮的工作排名。

5個最無聊工作：
1.數據分析師、2.會計師、3.稅務或保險工作人員、4.打掃或清潔工種、5.銀行業

5個令人興奮工作：
1.從事表演及藝術相關工作、2.科學家、3.新聞從業員、4.健康相關專業人士、5.教學相關工作

【職位薪酬】IT行業十大高薪職位　網絡架構職位最高薪

報告強調被稱為「無聊」工作，其工作性質只是較為乏味及工作壓力較大。不過，薪酬卻另計，據薪酬軟件及數據公司Payscale的數據顯示，位列無聊工作首位的數據分析師年均薪酬為62,754美元（約491,139港元），較令興奮工作首位的表演藝術工作人士，平均年薪高出約10,000美元。

另外，是次調查報告中，更調查了受訪者認為哪些是最無聊的閒暇活動，其中排名按次序為1.睡眠、2.宗教活動、3.看電視、4.觀察動物及5.數學，研究亦表明，雖然睡眠被列為最無聊的喜好活動，但定期高質量的睡眠卻有助提升工作效率，可保持健康、減低壓力及增加精神敏銳度。

責任編輯：向頌勤

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