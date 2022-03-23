【新股IPO】海螺創業分拆海螺環保 以介紹形式下周三上市

海螺環保（新上市編號：00587）公布，將以介紹形式於下周三（30日）在聯交所上市，每手500股；中金公司及滙豐為聯席保薦人。

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海螺創業（00586）董事會於3月16日已向合資格股東宣派海螺創業分派，共涉海螺環保18.27億股，相當於海螺環保全部已發行股份。

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海螺環保主要使用水泥窯協同處置服務，以促成工業固危廢安全、無害化及有效處置；若按收入計算，於2020年為中國的最大水泥窯協同處置服務供應商。公司總部位於安徽省蕪湖市，服務覆蓋逾中國20個省份，包括陝西、河南、湖南、山東等。

根據招股書顯示，集團於2019年、2020年及截至2021年9月底止九個月分別錄得收入7.37億、11.4億和11.9億元人民幣，而純利則分別為3.53億、4.69億和4.01億元人民幣。

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記者：張以正