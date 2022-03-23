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【全日授課】楊潤雄：若部分班級接種率九成、可另安排半天課外活動　林鄭：提早暑假非浪費教學進度

Hot Talk 13:24 2022/03/23

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【全日授課】楊潤雄：若部分班級接種率九成、可另安排半天課外活動　林鄭：提早暑假非浪費教學進度

第五波疫情降溫，全港幼稚園及小學最快4月19日恢復面授課堂，中學待中學文憑試核心科目考試結束後恢復面授課。教育局局長楊潤雄表示，恢復面授課程以半天為主，如學校教職員已接種兩針，全校九成學生打齊兩針，相關學校可恢復全日面授課。

楊潤雄稱，如學校有個別班級達標，有關班級可恢復全日面授，如個別學生達標，學校可以在上課日另一個半天，為他們安排如音樂和體育活動等非學術活動。

林鄭月娥：提早暑假是一個艱難決定

他又指，學校提早於3月中至4月月中放暑假，其一個考量，是若港府推行全民檢測，學校可用作全民檢測或隔離確診者等。林鄭月娥周一宣布暫緩全民檢測，她否認是白白浪費教學進度。

國泰航空4月復飛僅兩周一班、避觸發熔斷機制累客（附最新抵港航班資料）【下一頁】

林鄭月娥稱，調配校舍供「全民檢測」之用，只是學校提早放暑假安排的其中一個說法，學校分布廣、地方較寬敞，是「全民檢測」一個較常用場地，但並非唯一一個提早暑假的理由。

她表示，提早暑假是一個艱難決定，若只有網上學習，到7月又放暑假，就會令整個學年大部分時間都是網上學習，而且提早放暑假可減低小學生乘公共交通工具而染疫的風險，並提升學童接種疫苗比率。

相關文章：【防疫措施】政府4.1取消禁飛令縮酒店隔離天數　外國商會：要明確復常路線圖、撤銷酒店隔離

相關文章：【防疫措施】林鄭：4.1取消禁飛令、4.19重啟面授課堂　大部分防疫措施維持至4.20、暫緩全民強檢

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經濟 全民檢測 網上學習 幼稚園 中學 楊潤雄 林鄭月娥 小學 課外活動 教育局

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