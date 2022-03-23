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【人工智能】微軟採用新AI模型「Z-code」　提升Azure AI服務質量

科技 17:30 2022/03/23

分享：

Z-code是微軟「XYZ-code」項目的一部分，該項目旨在將文字、視覺、音頻和多種語言的模型結合起來，以創建更強大的集成AI系統。（Microsoft官網截圖）

微軟（Microsoft）旗下的Azure AI平台，透過AI應用令商務工作程序現代化，例如將文件處理自動化、提供翻譯工具，從以加速開發工作，改善客戶服務體驗。微軟日前宣布，正使用一套名為「Z-code」的AI模型更新Azure AI平台，提升Azure AI服務質量。

【機迷熱話】微軟搶佔雲端遊戲市場 　Steam Deck可玩XBox遊戲

微軟表示，Z-code採用了「Mixture of Experts」方法，使其運行效率更高。因為它可在保持運算量不變的情況下，使模型參數的數量得到巨大的擴展。當中可有效提升各種Azure AI服務，包括改善常見的語言理解任務，例如名稱實體識別、文字總結、自定義文字分類和關鍵短句提取等。

可支援翻譯更多語言

此外，透過Z-code也將提高機器翻譯的質量，幫助支援翻譯更多語言，而不僅是可用訓練數據較少的最常見語言。

【科技共融】微軟藉AR技術　助視障兒童與人交流

微軟強調，Z-code是微軟「XYZ-code」項目的一部分，該項目旨在將文字、視覺、音頻和多種語言的模型結合起來，以創建更強大的集成AI系統，以達至更好的說、聽、看和理解。Z-code模型屬於微軟規模化AI和圖靈計劃的範疇，這些計劃正尋求開發大型模型，並使用大量的文字數據進行訓練，將來可直接集成至微軟和客戶開發的產品中。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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