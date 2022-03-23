【Omicron】新西蘭將取消疫苗通行證 料疫情4月初見頂

多地陸續宣布放寬疫情限制措施。新西蘭總理阿德恩表示，料新西蘭Omicron疫情將在4月初見頂，當局其後將會取消新冠疫苗通行證措施。新西蘭民眾從4月4日起，進入商場將無需再使用疫苗通行證，警察等職業的強制疫苗接種令亦會取消。

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阿德恩（Jacinda Ardern）周三（23日）指，政府一直暗示疫情高峰期過後將放寬疫苗通行證等政策。她宣布新西蘭民眾由4月4日午夜起，進入商場等場所將無需再出示疫苗通行證。

教育行業、警察及國防軍等職業人士強制疫苗接種令亦會取消，但會維持對於醫療、長者看護、邊境工作等行業人士的強制接種要求。

新西蘭亦宣布，從本周五（25日）起，酒店等場所室內聚集人數上限可從100人增至200人，當局也會取消所有室外聚會限制。

阿德恩指會定期審查應對新冠疫情的「紅綠燈系統」，因應需要調整防疫級別，而口罩令亦會繼續實施。她強調，決定並非因民眾在議會外舉行長達數周的抗議，而是因為情況安全。她警告新冠病毒依然於社區活躍，且會維持一段時間。

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新西蘭疫情數據模型顯示當地Omicron疫情將在4月初見頂，新西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）現時病例人數已達至高峰，新增確診人數正逐步下降，而全國其他地方將在4月5日見頂。

阿德恩亦被問及未來會否解除更多防疫限制，她回應指在研究未來變種方面仍有很多工作需要落實。

新西蘭周三錄得新增逾2萬宗確診病例，960人入院接受治療，11人死亡。新西蘭官方已累計錄得逾50萬宗新冠確診個案，210人死亡。新西蘭官方數據顯示，12歲或以上人士當中有96%已接種最少1劑，94%已完成疫苗接種。

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責任編輯：李俊儀