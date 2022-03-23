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【視像會議】Zoom推出新功能　有得用虛擬動物頭像開Zoom會議

科技 13:19 2022/03/23

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Zoom推出新功能，用戶可化身成虛擬動物角色。（Zoom官網截圖）

新冠疫情引致遙距工作、網課的出現，令大眾對視像會議軟件的需求大大增加。為完善線上會議的體驗，視像會議平台Zoom近日推出新功能，用戶可以虛擬動物頭像進行會議。

這些虛擬動物頭像可模仿用戶的面部表情，類似蘋果（Apple）的「Animoji」3D動畫表情。 目前只有貓、狗和狐狸等動物可用，未來將會推出更多的虛擬化身。

【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」入侵雀巢數據庫　要求全面退出俄羅斯市場

    點擊圖片放大
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用戶需要在iOS、Mac和Windows設備上安裝Zoom 5.10.0或之後版本，才能使用此功能。加入會議後，用戶首先要點擊「Start/ Stop Video」 旁的「^」選項，然後選擇「Choose Virtual Background」或「Choose Video Filter」，再挑選動物頭像。當軟件探測到任何人臉的存在，就會套用動物頭像。

【GTC 2022】 NVIDIA自駕車今年投產　比亞迪加入陣型

Zoom表示，動物頭像可以讓用戶避免在鏡頭上展示真實的面孔之餘，又保留所有的面部表情。Zoom希望此功能有助教師及兒科醫生提升兒童的情緒，或為沈悶的商業會議提供一些樂趣。

【量子科技】Alphabet分拆Sandbox AQ　專注研究「後量子密碼系統」

責任編輯：吳嘉雯

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