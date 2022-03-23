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【ETF】中金碳期貨ETF首日上市暫升3.5%　中金：下一步覆蓋面將擴至中國碳市

股市 13:04 2022/03/23

分享：

中金碳期貨ETF初始認購規模超1億　下一步覆蓋面將擴至中國碳市

中金碳期貨ETF （03060） 今日掛牌，是本港首隻與碳期貨關聯的交易所買賣產品。中金香港資管董事總經理林寧表示，中金碳期貨ETF主要與歐盟碳市的期貨合約掛鉤，只是中金在碳相關產品佈局中的第一步，未來會將碳相關的產品的覆蓋面擴大至中國碳市場。

中金碳期貨ETF暫報70.7元，升3.5%

香港首隻碳期貨ETF上市，中金碳期貨ETF買賣歐盟碳期貨【下一頁】

林寧表示，碳作為一種新的資產類別，和其他資產相關性非常低，再加上其在歐洲和美國已經是深入人心的概念，過去多年投資回報可觀，ICE EUA碳期貨指數在過去8年的投資年化收益率達41.56%。

歐洲碳排放配額在2021年的成交額超過6825億歐元，佔全球碳排放交易體系交易的90%，林寧指，因歐洲碳市場規模大及交易流動性充足，而且ICE EUA指數機制較好，包括設有45個交易日進行指數底層合約換倉，因此首階段先推出追蹤該市場的產品。但他強調，這只是第一步，下一步將會考慮緊密地追蹤中國的碳市場，但目前暫未有確實的時間表。

中國碳達峰壓力大 料未來數年碳價持續上漲

中金研究院董事總經理趙陽表示，中國未來面對碳減排的壓力非常大，中國碳達峰的目標設在2030年，需要時間去確認是否已經達到碳達峰，中國或會將碳達峰實際的時間點提早至2027或2028年，從大方向而言，預計在未來幾年，中國內地碳排放權價格有比較明確的上漲趨勢。

不過，趙陽分析，內地碳價是否上漲，取決於碳價政策的具體選擇，以及何時決定放開市場。中國碳市場目前的覆蓋面不夠廣，亦沒有引入金融衍生品，中國監管機構目前只是把它當作是煤炭等大宗商品來監管，還未到金融監管的水平。

【ET財智Talk】市場受5大因素影響　股市築底訊號出現？（立即收看）

相關文章：【港交所人事】港交所委任新興業務發展部聯席主管、從巴西跳槽　攻數據ESG碳交易等新業務

【可持續發展】中電與恒生簽訂十年可再生能源證書購買協議　減少逾6萬噸碳排放量

記者：梁安琪

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