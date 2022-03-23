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【業績│內房股】中海宏洋去年多賺約15％　派末期息每股30港仙

股市 13:05 2022/03/23

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中海宏洋去年純利50.51億元，按年升15.4%。

中海宏洋 （00081） 公佈去年業績，營業額538.31億元（人民幣，下同），按年增加25.5％。經營溢利為102.11億元，按年升6.8%。期內純利50.51億元，按年升15.4%。擬派末期息每股30港仙，按年多派約9％，可以股代息，全年派息增至38港仙。

集團之聯營和合營公司去年合約銷售額712.04億元，按年升一成；涉及合約面積合共568.34萬平方米，按年升7.2％。集團系列公司實現平均銷售價格約為每平方米12,528元人民幣，按年升2.7%。另外，集團及其聯營及合營公司擁有土地儲備共達2976.89萬平方米樓面面積 。

中海外宏洋指其財務狀況良好，融資成本再創新低至3.8%，現金及銀行結餘與受限制的現金及存款首次合共超越300億元，「三條紅線」全面實現「綠檔」。

集團稱，各城市在調控政策和土地供給方面將更加因城施策，集團將繼續深耕現有城市，通過多元化土地收購渠道，拓展周邊城市群都市圈的優質城市。同時，集團亦會密切關注市場上極具潛力的收併購機會。

【ET財智Talk】市場受5大因素影響　股市築底訊號出現？（立即收看）

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港股 中國海外宏洋（00081） 業績公布 派息 營業額 純利
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