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【可持續發展】鷹君集團與星展香港簽訂76億元綠色貸款　用於何文田站一期住宅發展項目

Hot Talk 13:00 2022/03/23

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【可持續發展】鷹君集團與星展香港簽訂76億元綠色貸款　用於何文田站一期住宅發展項目

星展香港宣布，與鷹君集團 （00041） 簽訂總值76億元的綠色貸款，其中星展香港為該筆綠色貸款的兩大貸款人之一，批出32億元。星展同時作為主要綠色顧問為鷹君集團在該交易的框架訂立、監察和紀錄方面擔當關鍵角色。

這宗貸款旨在支持鷹君集團就何文田站一期物業發展項目而進行的住宅興建項目，並協助減低此項目對環境造成的影響，改善其環境質素。

香港首隻碳期貨ETF上市【下一頁】

何文田站一期發展項目已取得香港綠色建築議會之綠建環評（BEAM Plus）的暫定金級認證。綠建環評是專為香港而設的標準，就建築物可持續發展表現提供一套全面的準則，並就其在規劃、施工、長遠運作及維修的整個生命週期中，能否符合一系列的可持續發展目標，提供客觀中立的評估。

鷹君集團執行董事兼總經理簡德光表示，此項綠色貸款不但有助集團實現「持續增長，與時並進」願景，亦重申集團致力為不同持份者創造長遠利益的使命，突顯集團對何文田長遠可持續發展的承諾。

相關文章：【業績｜本港地產股】鷹君跌近4%　去年虧損收窄至5億元、派末期連特別息1元

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【ET財智Talk】市場受5大因素影響　股市築底訊號出現？（立即收看）

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