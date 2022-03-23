▲ 【生科股】基石藥業延遲公布業績 預告4月1日起停牌

基石藥業 （02616） 公布延遲公布業績，並預告4月1日起停牌。至中午收市，基石藥業升4.7%，報5.76元。

基石藥業表示，原定3月24日公布業績，但由於公司需要更多時間落實2021年年度業績並完成調查，而核數師亦需要更多時間收集資料並完成審計，經審慎周詳考慮後，董事會認為將延遲刊發2021年年度業績。

公司又指，目前預期公司股份將於2022年4月1日上午9時正起暫停買賣，直至公司發佈有關2021年年度業績之公告為止。

公司於3月18日公布，近期，於截至2021年12月31日止年度的審核過程中，發現公司用約為2.27億元的資金於2021年7月透過認購CMB International Global Products Limited發行的基金掛鉤票據用於投資一 家於開曼群島註冊的獨立投資組合公司。公司正與核數師協力提供其他有關投資事項的包括有效性及可收回性相關的資料，並安排委聘專家對投資事項進行獨立調查。董事會擬根據調查結果，將可能妥善評估截至2021年12月31日投資事項的公平值。

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編輯:姚卓然