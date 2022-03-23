【烏克蘭戰爭】拜登訪歐將宣布對俄新制裁 見逃烏難民

俄烏戰事持續，美國總統拜登會於本周出訪歐洲，也會出席北約峰會及前往波蘭與逃離烏克蘭難民見面。美國國家安全顧問沙利文透露，拜登今次訪歐將與歐洲盟友宣布對俄羅斯的新制裁措施。

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美媒報道，拜登（Joe Biden）本周將會到訪比利時布魯塞爾。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）透露，拜登會出席北約緊急峰會，與七國集團（G7）領袖會面。以及出席歐洲理事會會議向歐盟領袖發表演說。

沙利文透露拜登訪歐期間，將與歐盟盟友宣布對俄羅斯的新制裁，及加強現有制裁的新措施，同時協調對烏克蘭的下一階段軍事援助。他預告對俄的新制裁措施將於周四（24日）推出。

據悉，拜登也將會討論倘俄羅斯動用核武器，對北約部隊取態和突發事件有何長期調整。而歐洲高度依賴俄羅斯天然氣，拜登更將宣布加強歐洲能源安全的聯合行動。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，如果俄羅斯的存在受到威脅時，就可能會出動核武器。

沙利文指美國一直在監控潛在意外情況，也將與盟國和合作夥伴就潛在突發事件進行磋商。

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拜登離開布魯塞爾後將改赴波蘭首都華沙，以示對與烏克蘭接壤的盟友支持。沙利文證實拜登會與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會晤。

自俄烏戰爭爆發以來，已有超過200萬烏克蘭難民逃往波蘭。美媒指美方於過去數天才將拜登訪問波蘭列入正式行程。

《華盛頓郵報》引述3名知情人士透露，拜登計劃於到訪波蘭期間舉行一場涉及難民的活動，可能會與一些逃至波蘭的烏克蘭難民見面，但細節尚未敲定。

沙利文形容波蘭在應對難民危機這一方面是首當其衝，而美國也有增兵至波蘭，能夠協助防禦及支援北約東翼。

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責任編輯：鄭錦玲