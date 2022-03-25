【營銷智慧@iM網欄】投資入場門檻高 創業四法達財務自由

近日很多人都將「財務自由」掛在咀邊。「財務自由」一詞沒有劃一的定義，最基本是指被動收入多於開支，因此要達至財務自由，首要便是增加被動收入，但要製造被動收入談何容易 ? 當中最直接、最容易引起人們聯想的方法就是以投資來增加被動收入。無他，香港作為國際金融中心，股市消息每天不絕於耳，眼見身邊「炒股炒幣」致富的人愈來愈多，自己希望成為他們的一份子。

不過，以投資達至財務自由的門檻不低，不論要靠股票、基金或物業達到財務自由，背後所需的本金也很高，但問題是第一桶金從何而來?

我從事網絡營銷多年，過去便為多家中小企利用網絡營銷，造大造好它們的生意。在營商的過程中，我發現網絡營銷並非企業的專利，很多年輕人也成功利用這些平台創業，從事Youtuber、網購、網上導師等的職業。而相對於投資，利用網絡工具達至財務自由的門檻便低得多，如坊間架設網店的費用，便只需每月數百元，加上經營網店不需要存貨、又不用租金、人工，入場門檻只需10,000元以內。在創業之初當然難以創造大量被動收入，也許只有數千甚至數百元的利潤，但當取得成功的方程式後，連本帶利再投資，逐漸便能提高利潤，達至財務自由也非不可能。

為了實證這個看法，我去年便嘗試以創業者的身份由零到一創立網店，當時我的起步點與其他創業者一樣，只以數萬元的開店成本，不動用任何IT技術，在半年間便達至月均銷售額逾20萬元。我並不是希望利用該實證例子來證明創業是一件容易的事，因為在架設網店的過程中，我全都是使用第三方平台，無需額下的IT知識，但架構銷售流程卻是我從事線上銷售20年的心得所得。我將會在往後的專欄中，將上述的銷售技術傳予各位讀者。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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