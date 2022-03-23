【Android手機】高通將採用修正服務平台　改善Android手機定位準確度

▲ 高通表示在未來數月，搭載Snapdragon 8 Gen 1和 Snapdragon 888芯片的Android手機，將能夠把位置數據測量至1米內。（法新社）

無論是使用Google Map尋找地方，抑或透過定位追蹤App尋找親友，智能手機上的地圖定位系統都是相當重要的功能。高通美國芯片大廠高通（Qualcomm）日前宣布，將利用長期合作夥伴、導航軟件製造商Trimble的RTX GNSS修正服務平台，為Android手機制造商、服務提供商和應用程式開發商掌握更準確的位置訊息。

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高通表示在未來數月，搭載Snapdragon 8 Gen 1和 Snapdragon 888芯片的Android手機，將能夠把位置數據測量至1米內。Trimble聲稱，與目前的能力相比，它和高通將把Android手機的定位精準度提高5倍。惟目前還不清楚現時的Android手機，是否都能夠利用這技術提供更精確的位置。

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讓乘客更易找到共享汽車位置

Trimble還提到，該技術將在今年第二季推出，並會實現汽車導航系統的車道水平引導等功能，幫助用戶更容易找到他們的共享汽車司機，並指定更精確的目的地。

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責任編輯：陳卓賢