【職場熱話】疫情放緩重返辦公室　種族歧視再成職場問題

▲ 有黑人員工透露，重返辦公室即意味他們要再次面對職場上的種族主義和歧視，因而感到壓力。（法新社資料圖片）

肺炎肆虐超過兩年，使全球經濟一度停擺。近月各國不少企業也鼓勵員工重返辦公室，惟部分員工對此卻感到十分不願意。有黑人員工透露，重返辦公室即意味他們要再次面對職場上的種族主義和歧視，因而感到壓力。

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據外媒《The Conversation》報道，澳洲原住民教育與研究所（Institute of Indigenous Education and Research）Jumbunna和澳洲多元化委員會（Diversity Council Australia）曾進行有關黑人職場種族歧視的調查，發現有44%的受訪者表示，他們經常或總是在工作場所中聽到種族辱罵，而59%的受訪者常會聽到「你看起來很像土著」的評價，表示現今的工作場所仍存有大量種族主義的歧視。

返工猶如上「戰場」？

非洲社會工作者Kathomi Gatwiri於2021年也曾發表報告，表示澳洲的職場如同黑人專業人士的「戰場」，認為職場上「公開」和「暗示」的種族侵犯十分普遍。她強調，即使黑人員工擁有該行業的專業知識也無法改變歧視情況，大多僱主仍會以白人的專業知識定位為「最佳實踐」方案。

事實上，有不少僱主也會打著「功績」和「業績」的旗號，打壓黑人員工。澳洲種族學家Debbie Bargallie舉例指，Charles Perkins是一名成功的政治家和原住民事務領域的高級公務員，惟在其職業生涯中，也經歷過來自白人管理層、經理和同事的歧視。

WFH或助黑人員工管理壓力

美國論壇Slack's Future Forum於2021年舉行項有關遙距工作的調查，發現美國有97%的黑人員工較為偏好遙距工作，而64%的黑人受訪者表示，認為在家工作（WFH）有助他們管理工作壓力。

外界建議，若黑人員工於WFH時工作表現較好，對其身心靈健康有幫助，僱主應考慮向員工提供彈性安排，以保護員工，使他們免受種族歧視。

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責任編輯：文睿

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