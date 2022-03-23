  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 14:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】疫情放緩重返辦公室　種族歧視再成職場問題

商業 13:01 2022/03/23

分享：

有黑人員工透露，重返辦公室即意味他們要再次面對職場上的種族主義和歧視，因而感到壓力。（法新社資料圖片）

肺炎肆虐超過兩年，使全球經濟一度停擺。近月各國不少企業也鼓勵員工重返辦公室，惟部分員工對此卻感到十分不願意。有黑人員工透露，重返辦公室即意味他們要再次面對職場上的種族主義和歧視，因而感到壓力。

【奇招自救】商業區失主要客源　Pirata Group推全天候晚餐挽生意

據外媒《The Conversation》報道，澳洲原住民教育與研究所（Institute of Indigenous Education and Research）Jumbunna和澳洲多元化委員會（Diversity Council Australia）曾進行有關黑人職場種族歧視的調查，發現有44%的受訪者表示，他們經常或總是在工作場所中聽到種族辱罵，而59%的受訪者常會聽到「你看起來很像土著」的評價，表示現今的工作場所仍存有大量種族主義的歧視。 

返工猶如上「戰場」？

非洲社會工作者Kathomi Gatwiri於2021年也曾發表報告，表示澳洲的職場如同黑人專業人士的「戰場」，認為職場上「公開」和「暗示」的種族侵犯十分普遍。她強調，即使黑人員工擁有該行業的專業知識也無法改變歧視情況，大多僱主仍會以白人的專業知識定位為「最佳實踐」方案。

事實上，有不少僱主也會打著「功績」和「業績」的旗號，打壓黑人員工。澳洲種族學家Debbie Bargallie舉例指，Charles Perkins是一名成功的政治家和原住民事務領域的高級公務員，惟在其職業生涯中，也經歷過來自白人管理層、經理和同事的歧視。

WFH或助黑人員工管理壓力

美國論壇Slack's Future Forum於2021年舉行項有關遙距工作的調查，發現美國有97%的黑人員工較為偏好遙距工作，而64%的黑人受訪者表示，認為在家工作（WFH）有助他們管理工作壓力。

外界建議，若黑人員工於WFH時工作表現較好，對其身心靈健康有幫助，僱主應考慮向員工提供彈性安排，以保護員工，使他們免受種族歧視。

【支援中小企】生產力局研發及顧問等服務半價　疫下資助配對如常

【疫市營商】疫下健康食品需求增　保護視力、舒緩睡眠產品生意額增1成

責任編輯：文睿

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰
2022/03/17
【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰
【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度
2022/03/17
【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
2022/03/17
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
【職場熱話】打工仔要返AB TEAM 食飯要分批抽籤 惹阿姨同事不滿 「應該跟年齡排食飯時間」
2022/03/20
【職場熱話】打工仔要返AB TEAM 食飯要分批抽籤 惹阿姨同事不滿 「應該跟年齡排食飯時間」
【求職市場】市場形勢變　5招助求職者脫穎而出
2022/03/18
【求職市場】市場形勢變　5招助求職者脫穎而出

你可能感興趣

【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰
15:10 2022/03/17
【職場趨勢】5大管理策略　迎新常態新挑戰
【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度
15:30 2022/03/17
【第五波疫情】Flash Coffee憂太多不確定因素　減慢香港開店速度
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
19:32 2022/03/17
【長和系】李澤鉅業績會時時閉目眨眼　「WFH唔識收工、香港一半人對眼都矇了」
疫情 政治 歧視 種族主義 社會民生 時事議題 壓力 職業生涯 經濟 遙距工作

上一篇文章

【職場熱話】票選最乏味工作　財金業無聊但收入高

下一篇文章

【奇招自救】商業區失主要客源　Pirata Group推全天候晚餐挽生意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】戰爭影響原料供應　連印尼「國民即食麵」也缺貨
【俄烏戰爭】戰爭影響原料供應　連印尼「國民即食麵」也缺貨
【好想去旅行】港人「假期缺乏指數」排名第三　調查：23%已預訂今年外遊行程
【好想去旅行】港人「假期缺乏指數」排名第三　調查：23%已預訂今年外遊行程
【職位薪酬】IT行業十大高薪職位　網絡架構職位最高薪
【職位薪酬】IT行業十大高薪職位　網絡架構職位最高薪
【手機入票】滙豐推手機入票服務功能　商業客戶每個營業日總上限50萬
【手機入票】滙豐推手機入票服務功能　商業客戶每個營業日總上限50萬
【商場減租】不足1成商場業主提供較廣泛減租　第五波疫情下業主態度更強硬
【商場減租】不足1成商場業主提供較廣泛減租　第五波疫情下業主態度更強硬
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款