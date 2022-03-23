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【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13%　為提高流動性不派末期息　料今年手機鏡頭出貨量增長逾50%（第二版）

股市 19:23 2022/03/23

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【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13%、第四季盈利大跌72%　為提高流動性不派末期息

瑞聲科技 （02018） 去年純利下跌12.6%至13.16億元（人民幣，下同），當中第四季大跌72%至2.12億元。瑞聲指，由於疫情反覆及市場動盪，為最大限度提高集團流動性，建議不派末期息。管理層表示，去年疫情及需求下跌對手機鏡頭的銷售造成影響，但對今年表現仍然樂觀，預期出貨量按年增長50%以上。

瑞聲績後走弱，全日跌7%，收報18.46港元。

芯片短缺導致需求減弱

瑞聲去年收入增長3.1%至176.67億元，毛利率持平於24.7%。第四季收入增長0.6%至48.1億元，毛利率降7.6個百分點至20.5%，因疫情引起全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及因芯片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，同時受到國內及海外市場競爭激烈的不利影響導致整體毛利率下降。

瑞聲光學業務第四季毛利率轉負

去年聲學業務收入增長13.5%至85.8億元，毛利率增1.8個百分點至29.7%，第四季毛利率降5個百分點至29.7%。集團預期今年安卓聲學產品的收入和毛利率都將穩中有升，並將積極拓展可穿戴類產品，平板，筆記本電腦市場，料全年相關收入佔安卓聲學比例將超過5%。

投資者關係總監黃美娟表示，北美客戶相比安卓客戶，對今年出貨量的預測比較積極，集團作為其供應商也會受惠，料有利聲學產品的表現。

光學業務去年收入增長46.2%至23.9億元，毛利率降1.6個百分點至17.2%，第四季毛利率下降23.5個百分點至負2.1%。集團預期，今年首季模組出貨量將持續增加，同時交付更多中高端模組產品。

黃美娟指，手機光學市場激烈，今年首要目標是提升手機鏡頭的出貨量及產能利用率，改善毛利率水，對今年的出貨量樂觀，並會以市場需求擴大模組產量，料產綫會由18條增到20至25條。

瑞聲指，2022年仍可能是充滿挑戰的一年，疫情還在全球蔓延，尤其是國內疫情再起，疫情的防控措施可能會對企業的正常運行產生影響，而客戶需求及供應鏈亦可能會受到地緣政治事件的不確定性影響。

（第二版加入業績會內容）

相關文章：【業績】舜宇光學跌逾2%　去年盈利升2%至50億人幣、手機鏡頭出貨量減少

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港股 業績公布 純利 鏡頭 瑞聲科技（02018）

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