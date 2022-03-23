【業績│設備股】瑞聲科技午後走弱跌5%　去年少賺13%、第四季盈利大跌72%、為提高流動性不派末期息

▲ 【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13%、第四季盈利大跌72% 為提高流動性不派末期息

瑞聲科技 （02018） 去年純利下跌12.6%至13.16億元（人民幣，下同），當中第四季大跌72%至2.12億元。瑞聲指，由於疫情反覆及市場動盪，為最大限度提高集團流動性，建議不派末期息。瑞聲績後走弱，現跌5.1%，報18.82元。

芯片短缺導致需求減弱

瑞聲去年收入增長3.1%至176.67億元，毛利升3.3%至43.65億元，毛利率持平於24.7%。第四季收入增長0.6%至48.1億元，毛利率降7.6個百分點至20.5%，因疫情引起全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及因芯片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，同時受到國內及海外市場競爭激烈的不利影響導致集團整體毛利率下降。

瑞聲光學業務第四季毛利率轉負

去年聲學業務收入增長13.5%至85.8億元，毛利率增1.8個百分點至29.7%；第四季度，聲學業務收入增長8.4%至22.4億元，毛利率降5個百分點至29.7%。

光學業務去年收入增長46.2%至23.9億元，毛利率降1.6個百分點至17.2%；第四季光學業務收入下降4.2%至5.13億元，毛利率下降23.5個百分點至負2.1%，因一次性調整以及塑膠鏡頭行業單價下降。

瑞聲指，2022年仍可能是充滿挑戰的一年，疫情還在全球蔓延，尤其是國內疫情再起，疫情的防控措施可能會對企業的正常運行產生影響，而客戶需求及供應鏈亦可能會受到地緣政治事件的不確定性影響。

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