【業績｜醫藥股】康臣葯業純利升約18%　派末期股息每股0.2港元

▲ 康臣葯業去年純利5.9億元，按年升約18.3%。

康臣葯業 （01681） 公佈去年全年業績，期內收入20.45億元（人民幣，下同），按年增加約16.6%。純利5.9億元，按年升約18.3%。集團擬派末期股息每股0.2港元，與去年同期相同，全年派息增至0.3港元。

集團指，整體銷售收入增長，主要是由於集團持續致力開拓產品市場以及發展全國各地銷售網絡。按產品系列分類，腎科系列產品銷售較按年升約17.1 %；骨傷系列產品銷售減少約17.7%；皮膚系列產品銷售增長約108.5%；肝膽系列產品銷售增長約86.8%；婦兒系列產品銷售增長約13.9%。

不過，集團去年平均毛利率約74.7%，按年減少0.7%，主要是由於年內部分原材料價格上漲，導致成本上升所致。

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