▲ 以科技賦能金融，為鄉村提供高效和高質量的金融服務，促進鄉村經濟發展。

鄉村振興是中國經濟可持續發展的關鍵工程之一，而數字鄉村就是驅動鄉村振興的核心動能。2021年3月公佈的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》（簡稱「十四五規劃」）明確提倡加快鄉村建設數字化，建立以農業農村為中心的綜合信息服務體系和普惠服務機制，促進鄉村管理服務數字化。



2021年9月，中央網信辦、農業農村部、工信部等多部門聯合制定了《數字鄉村建設指南1.0》，為鄉村數字化的發展制訂了實施藍圖，涵蓋鄉村數字經濟、智慧綠色鄉村、鄉村數字治理、鄉村網絡文化和信息惠民服務五大數字應用場景。



金融力量在中國的脫貧和鄉村振興工程中發揮推動發展的核心作用。中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱「中國平安」）深明鄉村振興的出路是科技，通過自身的領先科技能力，以數字化的鄉村治理平台，把綜合金融服務高效連結不同的三農（農業、農村、農民）場景，創造了一套「金融+科技」助力鄉村振興的創新模式。



科技賦能農業生產及金融



隨著國家級的「天基物聯網」逐步建立，中國平安旗下平安銀行於2020年12月發射金融界第一顆物聯網衛星「平安1號」，開始佈局「星雲物聯網平台」；今年2月再發射「平安2號」。截至2021年底，該平台已接入超過1100萬台終端設備，覆蓋10個不同行業，支援實體經濟融資額達3000億元人民幣。



現時中國平安已為全國多個農牧場、果園或茶園等農業場景，安裝了智慧農業設備，24小時全天候採集農業大數據，並通過5G網絡或衛星信號，發送到平安銀行開發的「數字村」小程式。農民只需在手機上輕鬆操作，就能快速獲取地面物聯網設備收集的信息，農業生產變得科學化和更有效率。



「星雲物聯網平台」亦幫助解決農業項目一直面對的「融資難」問題。由於缺乏客觀可靠數據，金融機構審批融資申請難度大，風險高，農民在籌集用於擴大和升級生產所需資金時，遇到相當大的困難。平安銀行利用該平台收集的大數據，便能有效評估放貸風險。

▲ 在寧夏中寧，平安產險通過區塊鏈產銷溯源平台，記錄枸杞種植的全生長週期情況，生產關鍵指標7×24小時即時監測和追溯分析。

除了「星雲物聯網平台」，中國平安旗下的中國平安財產保險（下稱「平安產險」）運用了區塊鏈技術和多年來的財產保險經驗，為農民的生產線，以至產業鏈引入可追溯和可監測的功能，時刻確保農產品質，提升農產品銷售量。有了追溯，責任險的設計就有了依據，企業的損失都會由保險公司來承擔，相當於為農產品做了品質保證。

▲ 廣東河源紫金蟬茶基地面積只有300畝，茶農希望在未來幾年擴大十倍，達到3000畝體量。中國平安通過科技設備採集的信息，將讓平安銀行在評估茶園價值與風險時變得更加科學，有助於茶園獲得銀行的金融支持。

創新數字化金融信息平台



保險作為管理金融風險的工具和手段，可有效轉移三農風險。由於鄉村的數據基礎設施發展滯後，造成信息不暢通，數據沒聯網，在數據不健全的情況下，保險公司難以評估承保風險，導致農企和農民買保險難和買保險貴的問題，不利於農村經濟發展。



2020年6月，平安產險與廣東省政府合作發佈中國首個農業保險綜合信息平台，該平台集政府服務、農業保險、災害預警與傳達防災減災措施信息於一身，把農業保險從線下搬到線上，將保險數據電子化和智慧化，簡化農業保險數據收集過程，縮短資金撥付時間，使農戶能以更簡單的方式投保，減省承保流程。



保險公司亦可根據以往農險賠付數據，研究分析風險，建立動態費率調整模型，為農業提供更具成本效益的保險產品。



對於政府部門來說，這個平台能夠一覽無遺省內的農業保險大數據。現時平台與省內約2.6萬條鄉村連接起來，通過對大數據的精準分析及應用，政府可對防災、減災、救災做精準決策、及時預警。



「保險+金融+醫療」鄉村振興新模式



中國平安董事長馬明哲曾表示：「數字化是21世紀推動人類社會進步、提升生產力的基礎工程，是人類跨越式提升認識水平和能力的革命性的進步」。對於中國平安來說，鄉村數字化的目標，就是推動鄉村農業及產業發展、鄉村治理的現代化，以及改善農民的生活。

▲ 在平安產業扶貧村官工程的支援下，四川涼山的橄欖豐收。

中國平安繼2018年啟動面向「村官、村醫、村教」三個方向（即產業、醫療和教育）實施三村工程以來，積極助力實踐鄉村振興目標。截至2021年底，中國平安三村工程已累計為全國各地提供了418.5億的產業幫扶資金。



未來，中國平安將繼續推動鄉村數字化發展，運用自身科技優勢和在保險、金融和醫療行業的豐富經驗，促進數字技術與三農場景結合，聚焦提升金融服務實體經濟效益，以產業振興為主線，不斷探索推出高質量的保險、金融、醫療健康產品與服務，全面助力實現鄉村振興，促進共同富裕。