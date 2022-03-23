▲ 【業績｜汽車股】吉利汽車去年少賺12%、末期息增5%至0.21元 「芯片短缺無減弱跡象」

吉利汽車 （00175） 去年盈利按年跌12%至48.5億元（人民幣，下同），每股盈利則跌15%至0.48元。吉利汽車宣布派發末期息0.21港元，按年增5%。以吉利汽車半日收報12.3港元，現價股息率約1.7厘。

吉利汽車又指，若不包括非現金以股份付款的開支，去年經調整利潤按年增9%至61億元。

吉利汽車去年收入按年增10%至1,016億元，期內汽車銷量增1%至132.8萬輛。吉利汽車重申，今年汽車銷售目標為165萬輛，相當於按年增長24%。

吉行：芯片供應短缺並無減弱跡象

吉利汽車預告，今年全球芯片供應短缺並無減弱跡象，連同中國競爭加劇、原材料價格上漲﹐銷售表現及盈利能力面對壓力，而電動車新品牌「極氪控股」仍處於初期發展階段，經營成本偏高，收益卻有限。

吉利去年銷量中，內地佔121.3萬輛，但按年跌3%；出口市場佔11.5萬輛，按年增58%。吉利視出口為未來數年增長動力，進一步提高本集團之規模經濟效益，今將繼續擴大其出口銷售至東南亞、中東及西歐的新市場。

吉利2021年汽車均價增8%

吉利汽車於期內的平均出廠銷售價格按年增8%，若計及合資品牌「領克」應佔權益，綜合均價增9%。

公司去年研發活動開支增48%至55.2億元。

因應營運現金流入，以及「極氪控股」Pre-A輪外部融資，至去年底，吉利汽車計及銀行結餘及現金、已抵押銀行存款﹐總現金水平增加46%至280億元；總借款減少3%至38億元。

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