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【業績|體育用品股】361度去年盈利升45%　不派息

股市 12:25 2022/03/23

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【業績|體育用品股】361度去年盈利升45%　不派息

體育用品股361度 （01361） 去年收入升15.7%至59.3億元人民幣，溢利升45%至6億元人民幣。集團指，綜合考量公司的發展戰略，董事會審慎決定暫時不派發2021年全年股息，以保持現金實力。

期內，集團經營溢利為10.8億元人民幣，按年升31.7%，經營溢利率達18.7%，較2020年的16%高2.7個百分點，毛利率升3.8個百分點至41.7%。

集團共有5,270間361º 核心品牌門店，按年淨增加105間。按區域劃分，約77.2%的門店位於中國三線及三線以下城市，而4.6%及18.2%的門店分別位於中國一線及二線城市。未來，集團在鼓勵分銷商及授權零售商在關閉較小門店以精簡零售門店的同時，在商場及百貨等地方開設規模更大的門店，優化渠道結構。

再者，集團聯名運作模式成熟，去年相繼推出三體、聖鬥士、小黃人、隊長小翼、高達、頭文字D、 KAKAO FRIENDS、樂事、三星堆等豐富聯名產品，並取得強勁銷售表現，聯乘系列的收入貢獻去年達到整體收入的約5%。

【ET財智Talk】港股首季大起大跌　與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）

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編輯:姚卓然

港股 零售 361度（01361） 體育用品股
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