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【石Sir午市閒談】今日推介京城機電｜商湯、潤電、中建材、中行、海底撈最新部署

股市 12:36 2022/03/23

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恒生指數中午收報22267點，升378點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介京城機電 （00187） ，另亦會分析商湯 （00020） 、潤電 （00836） 、中建材 （03323） 、中行 （03988） 、海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 京城機電股份（00187） 商湯－W（00020） 華潤電力（00836） 中國建材（03323） 中國銀行（03988） 海底撈（06862） 石鏡泉

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