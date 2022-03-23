  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (三) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元拆息】1個月HIBOR創16個月高　隔夜拆息則回落至兩個半月低位

Hot Talk 12:19 2022/03/23

分享：

【港元拆息】1個月HIBOR創16個月高　隔夜拆息則回落至兩個半月低位

港元銀行拆息（HIBOR）個別發展，隔夜拆息4連跌回落至兩個半月低位，今再走低215點子，報0.04577厘。惟與供樓相關的1個月拆息則結束兩連跌，回升983點子，至0.29679厘，是2020年11月初高位。

另外，兩個月及三個月HIBOR亦分別見2020年7月及9月高位。至於較長期的6及12個月HIBOR，按日同樣顯著走高。

表：HIBOR今日變化

期限 水平 按日變幅
隔夜 0.04577厘 跌215點子
1星期 0.08042厘 升36點子
2星期 0.17417厘 不變
1個月 0.29679厘 升983點子
2個月 0.50512厘 升18點子
3個月 0.62929厘 升1905點子
6個月 1.01006厘 升2476點子
12個月 1.56524厘 升1822點子

【ET財智Talk】港股首季大起大跌　與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）

相關文章：

【美國加息】港銀未跟美國加息、1個月HIBOR升至1個月高　滙豐恒生維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘

【HIBOR】與樓按相關的1個月HIBOR重拾升勢　港滙再跌至逾27個月最弱

【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR終止6連升　報0.22679厘

【港元滙價】港滙跌至27個月低位、1個月HIBOR連升5日　瑞穗張建泰：港滙料跌向7.85

開啟hket App，閱讀全文
拆息 港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【小米1810】小米績後曾彈9%　上季經調整純利44.7億人幣勝預期、擬回購100億
【恒大停牌】恒大物業自爆134億人幣存款遭強制執行　恒大3股限期前無法公布業績、許家印料缺晚間投資者會議
【恒大停牌】恒大物業自爆134億人幣存款遭強制執行　恒大3股限期前無法公布業績、許家印料缺晚間投資者會議
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【阿里巴巴9988】阿里巴巴回購加碼100億至250億美元　副CFO：現價未反映價值、ADR延續港股強勢
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】夜期收市升144點越兩萬二　阿里美股高港2%（不斷更新）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
【手機入票】滙豐恒生同步推手機App入支票服務　毋須再遞交支票正本（附圖解）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款