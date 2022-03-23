▲ 【港元拆息】1個月HIBOR創16個月高 隔夜拆息則回落至兩個半月低位

港元銀行拆息（HIBOR）個別發展，隔夜拆息4連跌回落至兩個半月低位，今再走低215點子，報0.04577厘。惟與供樓相關的1個月拆息則結束兩連跌，回升983點子，至0.29679厘，是2020年11月初高位。

另外，兩個月及三個月HIBOR亦分別見2020年7月及9月高位。至於較長期的6及12個月HIBOR，按日同樣顯著走高。

表：HIBOR今日變化

期限 水平 按日變幅 隔夜 0.04577厘 跌215點子 1星期 0.08042厘 升36點子 2星期 0.17417厘 不變 1個月 0.29679厘 升983點子 2個月 0.50512厘 升18點子 3個月 0.62929厘 升1905點子 6個月 1.01006厘 升2476點子 12個月 1.56524厘 升1822點子

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