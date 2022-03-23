【港元拆息】1個月HIBOR創16個月高 隔夜拆息則回落至兩個半月低位
Hot Talk 12:19 2022/03/23
港元銀行拆息（HIBOR）個別發展，隔夜拆息4連跌回落至兩個半月低位，今再走低215點子，報0.04577厘。惟與供樓相關的1個月拆息則結束兩連跌，回升983點子，至0.29679厘，是2020年11月初高位。
另外，兩個月及三個月HIBOR亦分別見2020年7月及9月高位。至於較長期的6及12個月HIBOR，按日同樣顯著走高。
表：HIBOR今日變化
|期限
|水平
|按日變幅
|隔夜
|0.04577厘
|跌215點子
|1星期
|0.08042厘
|升36點子
|2星期
|0.17417厘
|不變
|1個月
|0.29679厘
|升983點子
|2個月
|0.50512厘
|升18點子
|3個月
|0.62929厘
|升1905點子
|6個月
|1.01006厘
|升2476點子
|12個月
|1.56524厘
|升1822點子
【ET財智Talk】港股首季大起大跌 與滯脹風險＋監管憂慮有關？ （立即收看）
相關文章：
【美國加息】港銀未跟美國加息、1個月HIBOR升至1個月高 滙豐恒生維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘
【HIBOR】與樓按相關的1個月HIBOR重拾升勢 港滙再跌至逾27個月最弱
【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR終止6連升 報0.22679厘
【港元滙價】港滙跌至27個月低位、1個月HIBOR連升5日 瑞穗張建泰：港滙料跌向7.85