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【異動股】中興通訊大升3成 獲美國法院結束緩刑期及不附加處罰

股樓投資 13:17 2022/03/23

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年前曾捲入美國制裁的內地電訊設備供應商中興通訊(00763)今日開市前一度停牌，公司中午宣布，收到美國德克薩斯北區聯邦地區法院關於緩刑期撤銷的聽證會的判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的3月22日結束。中興下午復牌，抽升35.8%報21.1元。

【券商點睇】煤炭供需格局持續緊張 煤炭股錢途無限  詳情請看【下一頁

中興強調，堅持將合規視為戰略發展的基石和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面開展合規體系建設。

【大行點睇】大摩料中資科技股 重現盈利前景 一文看盡20股最新評級及目標價   詳情請看【下一頁

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美國法院於2017年裁定中興違法向伊朗和北韓輸送美國技術，中興通訊認罪，並被實施5年緩刑期，即合規觀察期。

同場加映  【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

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撰文 : 李尚毅

中興通訊（00763） 港股

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