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【奇招自救】商業區失主要客源　Pirata Group推全天候晚餐挽生意

商業 12:15 2022/03/23

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在港擁有Pici、Pizza Project等多間餐廳的餐飲集團Pirata Group，以不同方法挽救生意。（資料圖片）

受累於本地第五波疫情，餐飲業由1月初起被禁晚市堂食。雖然日前港府公布最新防疫路綫圖，預計最快4月21日解封晚市堂食，但距今仍有一個月時間，業者現時不得不自救。

【商場減租】不足1成商場業主提供較廣泛減租　第五波疫情下業主態度更強硬

在港擁有Pici、Pizza Project等多個餐廳品牌的餐飲集團Pirata Group，疫情下生意重創。不過，該集團則以不同方法挽救生意，例如提早晚市、推出網購食物平台等。該集團營運總監Antonino Assenzo透露，集團生意額急跌75%，當中位於太古坊、面積達18,000平方尺的The Sixteenth的平日生意影響最大。他解釋：

該店最主要的客群是附近的上班一族，而現時他們80%也在家工作，餘下的20%現時亦實行A／B Team工作模式。因附近人流減少、企業活動取消，該店失去一大部分的生意。

Pirata Group旗下的餐飲品牌TMK主打熱鬧、融合音樂餐飲體驗，生意同樣大受影響。位於上環的 TMK Punk & Rolls更休業至晚市重開。除了生意大減，面對無了期、嚴謹的防疫措施，加上有不少餐飲業從業員染疫，團隊成員的士氣亦變得低落。

上環的TMK Punk & Rolls亦在休業期間，升級餐廳環境。（受訪者提供圖片）

餐飲體驗必須進化

Antonino Assenzo認為，疫情下必須令員工在財政及心理上也有保障。他續指，這段時間人們比以往更抗拒外出用餐，故餐廳必須為食客提供更高價值，以在疫情間生存。因此，Pirata Group的餐飲體驗亦於第五波疫情期間「進化」。

集團旗下餐廳推出各項新優惠，例如平日午餐可自動免費升級暢飲酒品、平日推出提前晚餐「Drunch」。周五更全日有晚餐「Frunch」供應，周末則同時有早午餐及「Drunch」。這些安排無疑令Pirata Group的毛利率下滑，但Antonino Assenzo認為這些做法均可令集團繼續營運。

Antonino續指，集團盼望在疫情受控後，餐廳可正常營業，更能為顧客提供更高價值。因此集團藉此疫情，把重心放在培訓員工、研發新產品，同時亦節省不必要開支。以

推出網購平台　維持曝光

Pirata Group除了調整日間的餐牌，亦推出網購平台PirataMart，售賣旗下餐廳的外賣菜式及其他食品雜貨。Antonino Assenzo表示，推出PirataMart並非要與其他網上食品超市競爭，也並不期望平台帶來龐大收入。他指，PirataMart是源於早前超市搶購潮，集團希望可為市民帶來其他選擇，即使超市、餐廳提前關門，亦有其他渠道購買糧食，同時在顧客生活中，維持曝光。Antonino更指：「如果餐廳坐擁大量新鮮高質食材，卻任由浪費，是一種羞恥。」

於是集團本月初開始營運PirataMart，平台分兩階段推出，第一階段為已在網站上架的Pirata Feast，提供Pirata Group旗下餐廳廚師炮製的外賣菜式。而3月尾推出的Groceries將會是第二階段，網站將會供應乾貨、已切割的牛肉、雞肉及魚等。留意到超市內的麵包亦經常缺貨，故PirataMart亦有意供應麵包。

現時顧客在該平台訂購產品，只能於鰂魚涌等4個地點自取；集團將會逐步增加取貨地點。（資料圖片）

僅花一星期籌備　逐步改良

現時顧客在該平台訂購產品，只能於灣仔等4個地點自取。Antonino Assenzo稱，當集團進一步掌握市場需求及產品配搭，將會逐步增加上架產品種類及取貨地點。

Pirata Group由設計餐牌、培訓員工，至設立網站及正式營運PirataMart，共花約一星期籌備。Antonino承認遇到的挑戰不少，特別是Pirata Feast廚師及經理熟習各餐廳的的菜式。同時，集團又要協調各部門，包括餐牌、平台執行及包裝，對外亦要與供應商等聯絡，並開始教育顧客。

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記者：葉泳珊

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