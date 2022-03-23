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【烏克蘭戰爭】北約指白俄或參戰 數日內聯俄攻烏

環球社會熱點 12:00 2022/03/23

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白俄羅斯一直否認有直接參與俄烏戰爭，但北約官員引述情報認為，白俄羅斯可能於短時間內與俄羅斯攻打烏克蘭，相信白俄已進行部署。北約情報官員更聲稱白俄正等待機會，為出兵烏克蘭提供正當理由。

克里姆林宮：俄倘受威脅會出動核武 【下一頁】

北約官員周一（20日）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）需要支援，相信白俄羅斯捲入俄烏衝突的可能性愈來愈大。另一名高級情報官員亦指，北約認為白俄正創造合適條件，為出兵烏克蘭提供正當理由。

官員續稱，白俄是否參戰仍需莫斯科作最終決定，目前未有證據表明，白俄軍隊已牽涉戰爭，又稱參戰將破壞白俄國家穩定。

俄大使稱有計劃應對北約 點名3個東歐國家 【下一頁】

有白俄羅斯反對派人士透露，白俄已部署數千名作戰部隊成員，準備在未來幾日進入烏克蘭。反對派人士認為，白俄倘參戰代表俄烏戰爭捲入第三個國家，對地緣政治的重大影響遠超其實際軍事影響力。

白俄上月修訂憲法，容許國家持有核武及讓俄軍永久駐軍。不過美國官員透露，現時未有俄方在當地部署核武的證據。

而美國國防部高級官員亦指，至今未有跡象表明白俄羅斯已與俄方達成協議、或準備進入烏克蘭。

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責任編輯：郭麗明

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