▲ 【小米1810】小米績後遇投行下調目標價 摩通：風險回報吸引、一文看清最新目標價

小米 （01810） 周二公布第四季和2021年業績，上季經調整純利按年增4成至44.7億元人民幣，同時宣布100億元回購計劃，小米今早股價曾彈9%。不過，小米業績成投資趁機回調目標價機會，多家投行都因應近期中資科技股風險而調低小米目標價，但摩通指出，小米較其他科技股常見風險少，風險回報更佳。

小米半日升6%，報15.06元，成交29億元。

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摩通：小米較其他中資科技股具3大優勢

摩通報告指，小米上季經調整純利勝該行預期逾一成，主要受惠互聯網服務業務毛利提升、智能手機均價較高，但認為內地消費放慢令互聯網廣告增長放慢，新興市場也面對通脹壓力，小米今年經營環境受挑戰。摩通補充，小米市盈率已降至11.8倍，為上市以來低位。

相對其他中資科技股，摩通分析，在ADR除牌風險、互聯網平台法規、中國本土高風險敝口3大科技股常見問題中，小米所受風險都較低，風險回報現吸引力。

該行以預測經調整市盈率15倍估價，將小米目標價由20元降至19元。

野村、麥格理憂小米海外市場風險

即使小米目標今年全球智能手機出貨量超過2億部，較去年全年出貨1.9億部增長。野村、麥格理都對小米今年智能手機銷售審慎，認為小米國內外都面對潛在風險。

野村指出，自榮耀手機從華為分拆，小榮在內地市佔率缺乏增長，去年5月至今小米股價已累跌52%，跑輸恒指26百分點。今年小米續面對中國本土市場低迷，烏克蘭與俄羅斯戰事引發的地緣政治不確定，料今年小米今年手機出貨量可能不及去年。

野村將小米目標價由31元大削至16元，予「中性」評級。

麥格理也指，中國、印度市場競爭日益激烈，中資品牌爭食，都令小米智能手機出貨受壓，料今年小米手機出貨增長約3%。在預期遊戲收入減少、經營開支較高，該行調低小米今明兩年盈測23%，目標價相應由16.81元削至12.8元，維持「中性」評級。

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