【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」入侵雀巢數據庫　要求全面退出俄羅斯市場

▲ Anonymous黑客表示已成功入侵雀巢的數據庫，取得10GB資料，包括電郵、密碼、商務客戶資料。

俄烏戰爭爆發後，除了多家國際品牌、科企等亦相繼宣布推出制裁俄羅斯的對策，全球最大黑客組織「匿名者」（Anonymous）亦號召全球各地黑客攻擊俄羅斯，支援烏克蘭。Anonymous黑客日前更在Twitter上表示，已成功入侵瑞士食品大廠雀巢（Nestle）的資料庫，並重申要求雀巢公司立即全面退出俄羅斯市場。

Anonymous黑客表示，他們已成功入侵雀巢的數據庫，取得10GB資料，包括電郵、密碼、商務客戶資料。

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烏克蘭總統：雀巢仍在俄售賣常用產品

據悉，烏克蘭政府已將雀巢列為未完全暫停俄羅斯活動的企業之一。烏克蘭總統澤連斯基在上周六點名批評，雀巢仍在俄羅斯開展業務，包括售賣一些常用的日常產品如粟米片、嬰兒食品、狗糧等寵物食品。

雀巢其後回應，除了生活必需品，已經停止了從俄羅斯的所有進口和出口。並表示和其他食品公司一樣，向民眾供應重要的食品。另已暫停在俄羅斯的投資和廣告業務，大幅收縮在俄羅斯的業務。

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責任編輯：張寶燕

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