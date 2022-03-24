【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」

很多人在購入單位時未必有太多要求，但隨著時間過去或家庭人數增加，總會覺得住屋空間不夠用，而翻新便能解決以上問題。是次要介紹的單位位於馬鞍山富安花園，面積為約592呎，裝修費約72萬。最大的間隔改動包括廚房和睡房，設計連裝修大約用了六個月，建材主要運用玻璃、鏡材、不銹鋼等。

這是三房兩廳單位，居住了4人，包括成人及小孩。單位是一手買入，居住多年後業主感覺變得殘舊，想住得舒適便重新裝修和執位。業主希望可以擴大客飯廳面積，變得闊落和有更多走動空間，方便邀請親朋好友到訪以及讓小朋友有更多活動空間。設計風格以現代時尚為主，運用不同線條帶出層次感，而特點是打造成活潑「親子宅」。

設計困難在於門口位空間較窄又有陣位橫樑，比較礙眼，因此要思考怎樣修飾同時帶出明亮感。門口位置較暗，設計師在走廊做了裝飾天花配合燈槽作修飾，達至滲光效果。為減少窄長走廊帶來的壓逼感，加入條子特色牆設計增添趣味，具線條感亦使視覺效果更為豐富，提升層次感；而TV櫃亦採用懸空設計。入門左側設有高身儲物櫃，白色配搭木色並加入小量條子元素，整體感覺更連貫，同時滿足戶主儲物需求。

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在進入睡房和洗手間前以淺木色暗門設計，統一整體風格。浴室以灰色配淺木色，簡約中帶點溫馨；另外亦改變規劃和座廁排位，擴大可用面積；廁櫃由兩呎變五呎，從而增加儲物量。

最大間隔改動是移動廚房位，從而擴大客飯廳。原有客廳位改成廚房，半玻璃間隔令空間更顯寬敝。設計師運用玻璃門間隔，阻隔油煙和提升通透感，內部空間以灰色為主調，簡約耐看。廚房位置變得開陽，玻璃間隔亦使整體空間感大大提升。

第二個最大間隔改動是主人房和小朋友房之間間隔牆身拆掉，改用櫃來做間隔，用盡每一寸空間，節省位置。小朋友房間以淺粉色為主，揉合不同色彩，繽紛可愛；設計師亦增設組合梯櫃，提升睡房的儲物空間。細房則改變入門口位置，增加可用面積，並以白色配搭淺木色，營造簡約舒適的感覺；牆身則選用活潑的顏色點綴，為空間更添活力。在主人房設計上加入線性元素，簡約又時尚，採取櫃身留空的設計，減少沉悶感。

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費用： 清拆工程：$48000 泥水工程：$180000 水電工程：$95000 現場木器：$110000 油漆工程：$56800 全屋傢俬：$230000 總數：$719800

*資料及圖片由 In Interior Design 提供

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責任編輯：陸盈希