【業績｜汽車零件股】敏實純利升約7%、增派末期息一成　股價早段曾急跌16%

▲ 敏實集團去年純利14.97億元人民幣，按年升約7.2％。

敏實集團 （00425） 昨公佈去全全年業績，期內營業額139.19億元（人民幣，下同），按年升約11.7%。期內純利14.97億元，按年升約7.2%。集團派末期息每股0.630港元，按年增派一成。

市場對敏實業績明顯不收貨，該股今早段最多曾大插16.4%，低見18.1元。

敏實期內毛利率約29.3%，按年跌1.7個百分點。集團稱，受老產品降價及原材料價格大漲雙重壓力，加上美元及歐元貶值，導致整體毛利率下降。

敏實又指，去年全球車市受芯片短缺等因素影響，但隨著中國、北美及歐洲等主要市場從疫情中復甦，加之集團主要客戶表現良好，使營業額實現較好增長。純利上升主要是集團營業額增加帶來的規模效應等原因，使毛利較去年同期增加。

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