【GTC 2022】 NVIDIA自駕車今年投產　比亞迪加入陣型

NVIDIA 宣布其預載其自動駕駛汽車系統DRIVE Orin的汽車將於今年開始推出，該平台現時有25個品牌採用，而在剛剛的GTC 2022大會上，比亞迪 (BYD)及Lucid Group亦宣布將採用NVIDIA DRIVE來開發新一代自動駕駛車。

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在GTC 2022上，NVIDIA創辦人及執行長黃仁勳表示，現時已有超過25家汽車製造商採用NVIDIA DRIVE Orin系統單晶片 (SoC)，意味採用DRIVE Orin的汽車將正式投產。而黃仁勳指，該公司的DRIVE Hyperion平台加上 NVIDIA Orin晶片，可成為新能源車輛的中樞神經系統和AI大腦，能提供更優秀的人工智能（AI ）功能。

▲ NVIDIA DRIVE Orin 提供高達 254 TOPS 的運算能力。

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在GTC 2022上播出的實際元範短片中，駕駛者在採用DRIVE Hyperion平台加上NVIDIA Orin 晶片的汽車上可以語音指令啟用導航及查詢附近景點等功能，在汽車內的大屏幕上，駕駛者可以了解路面及行人情況，亦能做到自動停泊車輪，這都是因為Hyperion平台結合攝影機、雷達、光達等感測器所致。而黃仁勳亦發表新一代Hyperion 9，感測器套件將配備14台攝影機、9個雷達、3個光達及20個超音波裝置，預計採用Hyperion 9平台的汽車將於2026 年開始出貨。

▲ 在GTC 2022上，NVIDIA展示其DRIVE Hyperion平台如何在實際路面上採用。

本報記者：彭振濠

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