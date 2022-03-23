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【職場熱話】應屆畢業生感不安 眼見市道差 憂未能獲聘 欲知他人求職過程

理財智慧 15:08 2022/03/23

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近年受疫情影響，經濟工作環境亦受波及，畢業生和求職者要找到工作真是難上加難。近日有網民在「Dcard」討論區發文指自己即將畢業，擔憂未能找到工作，因而感到不安。

樓主指自己快將畢業卻感到非常不安。他認為現在市道環境都很差，加上他是修讀文科學系，擔憂會找不到工作，因而想知道他人畢業後第一份工作是如何找到以作參考。

【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼 一年半只批出1,203宗 哪些人合資格申請？見下頁

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同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

有網民認為「上年畢業一樣很不安，但其實只要要求不高，一定會有錄取機會。請畢業生其實都是當白紙教，小心點選擇，一旦選擇起碼捱兩三個月，再輪迴找工作就不好」、「有無做過Intern？我第一份工是Intern認識的人介紹」。

【職場熱話】輕鬆無前途 VS 辛苦有回報 港男感迷惘不知如何選擇下一頁

亦有網民指「不選擇工作、先做着的話不會太難找，不過有機會影響之後工作生涯，薪金低要轉幾次工才追得上或找不到好工作轉出去」、「上網寄履歷表，直接見工，因為剛畢業，HR只是純聊天而已」。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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責任編輯：陸盈希

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疫情 畢業 履歷表 見底

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